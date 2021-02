Ferrari SF90 Stradale vs McLaren 765LT: chi vince in una drag race?

Il noto canale YouTube Drag Times ha avuto questa volta la possibilità di riprendere in video una Ferrari che prende il nome da una monoposto di Formula 1 e una McLaren in grado di terminare il quarto di miglio in pochissimi secondi senza alcuna modifica alla parte meccanica. Stiamo parlando della Ferrari SF90 Stradale e della McLaren 765LT.

Le due supercar si sono affrontate in Texas su una strada non molto adatta alle drag race. In particolare, la sfida si è svolta presso il Lonestar Motorsports Park, ossia il tracciato utilizzato da Hennessey Performance per testare i suoi veicoli.

Ferrari SF90 Stradale: la supercar ibrida plug-in sfida una McLaren 765LT

Il fondatore dell’azienda John Hennessey ha gestito la partenza delle due vetture mentre il video è stato ripreso dallo youtuber Brooks Weisblat del canale Drag Times. Quest’ultimo aveva precedentemente confrontato i tempi nel quarto di miglio dei due bolidi a motore centrale senza però metterli a confronto.

La Ferrari SF90 Stradale utilizzata per la sfida dispone del pacchetto Assetto Fiorano che comprende pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 e riduce il peso di 30 kg, portando quello complessivo a circa 1610 kg. Parliamo di circa 220 kg in più rispetto alla 765LT. Sotto il cofano della SF90 Stradale troviamo un motore V8 biturbo abbinato a tre propulsori elettrici e un pacco batterie, per un totale di ben 1000 CV.

D’altra parte, la McLaren è equipaggiata da un V8 biturbo da 3.8 litri che produce 765 CV e inoltre dispone di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R. Mentre la supercar del cavallino rampante dispone della trazione integrale AWD, il bolide britannico scarica l’intera potenza sulle ruote posteriori. Alcuni test eseguiti dai due appassionati hanno mostrato che in realtà la 765LT riesce a produrre circa 850 CV utilizzando del carburante da gara.

Per scoprire maggiori informazioni sul confronto fra la Ferrari SF90 Stradale e la McLaren 765LT, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI