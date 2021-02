Ram 1500 TRX affronta un vecchio Dodge Ram 1500 Sport Off-Road

Negli ultimi anni abbiamo visto Stellantis (ex FCA) utilizzare il suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri su diversi veicoli come ad esempio muscle car, SUV e altro ancora. Uno dei primi modelli ad essere equipaggiati proprio da questo powertrain è il Ram 1500 TRX di cui abbiamo parlato più volte nelle ultime settimane.

I ragazzi di The Fast Lane Truck hanno messo a confronto ancora una volta il pick-up Hellcat con un altro veicolo molto particolare ma questa volta appartenente sempre a Ram. Si tratta più precisamente di un vecchio Dodge Ram 1500 Sport Off-Road del 2001. L’esemplare del TRX utilizzato da TFLtruck non è quello completo di optional in quanto è costato circa 77.000 dollari (63.297 euro).

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up Hellcat gareggia contro un 1500 Sport Off-Road del 2010

I recensori del canale hanno deciso di acquistare un TRX perché innanzitutto è il pick-up più performante presente in circolazione in questo momento e poi perché negli ultimi mesi se ne parla molto sui social network.

Il vecchio 1500 Sport Off-Road, invece, è stato acquistato per una prossima serie di video di TFLtruck che vedrà tre pick-up old school (incluso questo Ram) tentare di sopravvivere a un viaggio avventuroso verso Hell’s Revenge (Moab, Utah). Questo confronto ci permette di scoprire come la tecnologia sia avanzata parecchio negli ultimi due decenni e sicuramente la vittoria del Ram 1500 TRX è stata più che meritata vista la configurazione proposta.

All’interno del video, presente dopo la galleria fotografica, vengono effettuati alcuni confronti fra i due pick-up della casa automobilistica americana tra cui un test di accelerazione cronometrato dove il veicolo di ultima generazione sfrutta al meglio i suoi CV in più e soprattutto la tecnologia.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI