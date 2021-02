Ecco in azione una Ferrari Enzo con scarico dritto | Video

L’ultima avventura del famoso youtuber Shmee150 vede protagonista una Ferrari Enzo parecchio rumorosa. Oltre alla supercar del cavallino rampante, all’interno di questa concessionaria presente a Miami ci sono altre vetture degne di nota come ad esempio una flotta di Lamborghini Diablo e Countach e vari esemplari di Jaguar XJ220 che, secondo il filmato, sarebbero circa la metà delle unità attualmente presenti negli Stati Uniti.

Non mancano varie Porsche 959, Ferrari Daytona e Lamborghini Miura, oltre a una splendida F50 appartenente al primo lotto di produzione. Tutte queste vetture sono presenti all’interno dello showroom ma ci sono altre XJ220 e Diablo in officina. Si tratta senza dubbio di un luogo molto speciale per gli amanti delle supercar e dei grandi classici.

Ferrari Enzo: Shmee150 ci mostra in azione un bellissimo esemplare con scarico dritto

Ritornando alla Ferrari Enzo, è sempre un piacere ascoltare il sound prodotto dal V12 da 6 litri con aspirazione naturale, in grado di sviluppare una potenza di 660 CV a 7800 g/min e 657 nm di coppia massima. Tuttavia, l’impianto di scarico di questo esemplare è stato modificato in quanto abbiamo dei terminali dritti.

Non capita spesso di vedere su strada una vettura del genere, soprattutto perché sono stati costruiti solo 400 esemplari e la maggior parte di essi appartengono a delle collezioni. Vederne una in azione è un evento ancora più raro.

A livello di prestazioni, la supercar del cavallino rampante impiega 3,65 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e meno di 10 secondi per passare da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 350 km/h. Per scoprire maggiori informazioni sulla Ferrari Enzo provata da Shmee150, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI