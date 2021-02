Baidu nomina un ex dirigente di Fiat Chrysler come CEO

La startup cinese Baidu Inc e la casa automobilistica Geely hanno assunto il co-fondatore di Mobike ed ex chief technology officer Xia Yiping come amministratore delegato della loro nuova impresa di veicoli elettrici, ha detto lunedì il gigante dei motori di ricerca. Xia Yiping è un ex dirigente del gruppo Fiat Chrysler Automobiles che adesso si è fuso con PSA dando origine a Stellantis.

Xia Yiping ex dirigente di Fiat Chrysler Automobiles è il nuovo amministratore delegato della Joint venture tra Baidu e Geely

Baidu il mese scorso aveva annunciato che avrebbe costituito una società con Zhejiang Geely Holding Group per sfruttare le sue capacità di guida intelligente e l’esperienza di Geely nella produzione di automobili.

“Xia ha una vasta esperienza di gestione nel campo delle auto intelligenti e dei servizi di mobilità”, ha detto Baidu in una nota. “Diamo il benvenuto a Xia Yiping per entrare a far parte dell’azienda automobilistica di Baidu e attendiamo con impazienza il suo contributo a Baidu e all’industria automobilistica “.

Xia ha ricoperto il ruolo di chief technology officer di Mobike fino a quando la società è stata acquisita dal gigante delle consegne di cibo Meituan nel 2018. Prima di Mobike, ha lavorato presso Ford Motor e Fiat Chrysler.

