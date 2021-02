Nuovo Peugeot 5008 permette di viaggiare in pieno comfort

Peugeot ha pubblicato un nuovo video dedicato al nuovo Peugeot 5008 in cui lo mostra con carrozzeria dipinta nel nuovo colore Blu Celebes e in versione con motore BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico. Quest’ultimo è in grado di sviluppare una potenza di 130 CV e 300 nm di coppia massima che permettono di dare il giusto brio a un SUV capace di trasportare fino a sette persone a bordo.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica del Leone, il moderno SUV assolve alla funzione del quotidiano ma è anche un veicolo adatto per esplorare territori sconosciuti come la Ciociara, tra le province di Frosinone e Roma che hanno dato i natali a personaggi famosi come Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni.

Nuovo Peugeot 5008: il SUV vanta una serie di caratteristiche orientate al comfort di guida

Il marchio di Stellantis parla anche di Forca d’Acero, il valico presente a Nord di Sora che collega Lazio e Abruzzo e che offre un paesaggio spettacolare in autunno. Strade, luoghi e paesi coperti dalla neve hanno esaltato la dinamica di marcia del nuovo 5008. Il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti lavora senza sosta nelle tortuose strade appenniniche e il cambio di marcia avviene in modo lieve, quasi a non voler interrompere quel piacere che si prova a bordo dell’auto.

Piacere e comfort vengono ulteriormente esaltati nel momento in cui si attiva la funzione di massaggio dei sedili anteriori che permette di allentare le tensioni di una vita frenetica. Il fondo stradale invernale viene attraversato senza problemi dal SUV grazie ai diversi dispositivi di assistenza attiva alla guida (ADAS).

Parliamo di tecnologie volte ad aiutare durante la guida, mantenendo la distanza dal veicolo che precede o aiutando a rimanere nella corsia di marcia. A bordo del nuovo Peugeot 5008 è presente anche il sistema Night Vision che sfrutta una camera termografica per vedere dove l’occhio umano non può.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI