Fiat Mobi Trekking protagonista in una nuova campagna pubblicitaria ricca di azione

Inseguimenti di auto, brusche frenate, curve strette ed ostacoli presenti ovunque sono scene che troviamo facilmente all’interno di un film d’azione ma anche nella nuova campagna pubblicitaria lanciata da Fiat in Brasile chiamata “Tá tudo dominado” (It’s all dominated).

In particolare, la casa automobilistica torinese porta la sua Fiat Mobi Trekking ad affrontare le sfide e mostrare tutto il suo spirito avventuroso. L’intero spot viene accompagnato da una colonna sonora all’altezza delle produzioni hollywoodiane: “You Never Can Tell” di Chucky Berry.

Fiat Mobi Trekking: il marchio lancia in Brasile un nuovo spot pubblicitario

Frederico Battaglia, direttore del Brand Marketing Communication di Stellantis America Latina, ha detto: “Mobi porta la mobilità anche a tuo nome e la versione Trekking è arrivata con una dose extra di avventura. Questo è stato incorporato nella campagna, con riferimenti ai famosi film d’azione di Hollywood. La campagna mostra di cosa è capace la Mobi Trekking, affrontando le avversità che si possono incontrare nelle città. Per questo, l’auto ha la più alta altezza da terra tra gli assi e l’angolo di attacco più ampio della categoria. Oltre ad essere dotato di un innovativo centro multimediale wireless, lo Uconnect con display da 7 pollici, che è il più moderno sul mercato. E come ogni buon film, la colonna sonora racchiude questo fantastico pezzo che abbiamo creato“.

La campagna pubblicitaria, realizzata in collaborazione con Leo Burnett TM, pone la Fiat Mobi Trekking al centro della storia assieme alle sue caratteristiche più interessanti come la maggiore altezza da terra, l’eccellente maneggevolezza, il basso consumo di carburante e il nuovo sistema di infotainment con connessione wireless.

Tomas Correa, direttore creativo di Leo Burnett TM, ha dichiarato: “Fiat Mobi Trekking è un’auto pensata per affrontare le sfide che la città presenta. La nostra storia inizia quando l’auto trova un buco che, da lì, assume una vita propria e inizia un inseguimento contro la Mobi. Il buco che prende vita non è altro che la personificazione della città stessa, che pone diversi ostacoli in cui Mobi riesce a muoversi agevolmente, sempre con il controllo del guidatore“.

La campagna completa prevede versioni da 60, 30, 15 e 10 minuti, materiale cartaceo, post specifici per i social network del brand e una nuova strategia digitale implementata con Google che accompagna il cliente durante la ricerca e il processo di acquisto.

