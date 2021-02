International Motor Days: l’edizione 2021 si terrà dal 17 al 19 settembre

Dal 17 al 19 settembre 2021 si terrà la quinta edizione dell’International Motor Days a Civitanova Marche. L’appuntamento motoristico è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e con il patrocinio della regione Marche.

La famosa kermesse sarà aperta da mattina fino a tarda sera e i visitatori avranno la possibilità di scoprire tutte le ultime novità del settore e di testare la vettura dei propri sogni sui tracciati on-road e off-road, con diversi livelli di difficoltà. Inoltre, l’edizione 2021 dell’International Motor Days vedrà la partecipazione dei migliori performer e stuntman su due e quattro ruote che effettueranno evoluzioni oltre i limiti della fisica, oltre il drifting show.

Danilo Zampaloni, organizzatore dell’evento marchigiano, ha confermato la partecipazione dello stuntman e pilota acrobata Franco Medici e di Alvaro Dal Farra. Proprio come l’edizione dello scorso anno, ci saranno ampie aree dove effettuare test sia di auto che di moto e ciò consentirà al pubblico di provare il veicolo dei propri sogni sull’asfalto o sullo sterrato.

Ci sarà anche il Discovery Taxi per una indimenticabile esperienza con driver professionisti su un percorso off-road e il Taxi Drift con stuntman professionisti. Oltre agli spettacoli dal vivo, l’International Motor Days di Civitanova Marche sarà caratterizzato poi da una grandissima area expo che conterrà i principali brand del settore automobilistico e motociclistico e tutte le novità, fra cui le ultime innovazioni fatte nel campo dell’elettrico e principalmente in quello delle e-bike.

Sarà allestito un palco con animazione e DJ set, una fornitissima area street food e una zona dedicata ai più piccoli. Il programma dell’edizione 2021 vede lo svolgimento di alcune attività a sfondo benefico come la mototerapia con Alvaro Dal Farra che già lo scorso anno ha reso felici moltissimi ragazzi.

Proprio come nel 2020, anche quest’anno ci sarà il pullman azzurro della Polizia di Stato che ospiterà gli alunni di diverse scuole della regione. Per la quinta edizione dell’International Motor Days è stata confermata Virgin Radio come media partner ufficiale e DJ Ringo e Vittorio Brumotti che animeranno la kermesse nei tre giorni.

Vista l’emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno dichiarato che verranno rispettati scrupolosamente tutti i protocolli necessari per garantire la massima sicurezza ai visitatori.

