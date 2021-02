Le novità ecologiche dell’automotive, della mobilità leggera, dell’aftermarket. Dove? Bluexperience a Napoli: Salone della mobilità sostenibile. In programma dal 10 al 12 settembre alla Mostra d’Oltremare. Con il patrocinio Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica, presieduta da Paolo Scudieri).

Salone della mobilità sostenibile: tre padiglioni

L’esposizione, organizzata dalla società Action Events, sarà organizzata in tre macroaree.

In un intero padiglione, avranno spazio brand automobilistici, Produttori di auto a motore elettrico, ibridi, a motore micro, mild hybrid, full e plug-in.

Altra area sarà quella dedicata alle due ruote elettriche, segmento in forte crescita sul mercato nazionale, e ai più recenti modelli di veicoli leggeri per la città: bici elettriche e monopattini, ma anche hoverboard, skateboard, segway e monowheel.

Non ultimo, le novità dell’aftermarket. E delle società di servizi per le infrastrutture automobilistiche.

Stando agli organizzatori, Bluexperience è l’occasione giusta per fare rete tra le aziende dei vari settori che presentano i propri servizi e prodotti in maniera completa. Oltre all’incontro con potenziali clienti attraverso il contatto diretto allo stand, sarà possibile sviluppare nuovi business grazie al confronto con una platea di professionisti interessati alle innovazioni del settore.

Prove su strada e mondo accademico: Campania attiva

A completare la proposta espositiva di Bluexperience saranno i test drive, che si svolgeranno in un’apposita zona esterna.

In più, convegni a cura del comitato scientifico presieduto dal professor Armando Cartenì, che coinvolge prestigiose università campane come: Federico II, Luigi Vanvitelli, Università degli studi di Salerno e quella del Sannio. Ricordiamo che la Campania, sotto questo profilo, era ed è tuttora attivissima. Questa zona, dove c’è un patrimonio culturale e artistico immenso e invidiato nel mondo, è l’ideale per un Salone della mobilità futura.

Info pratiche. Biglietto adulti € 9. Biglietto gratuito per bimbi di età fino a 12 anni.

