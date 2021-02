Jeep potrebbe essere costretta a dire addio al nome Cherokee

Cherokee è un nome classico nel mondo dei motori, poiché Jeep ha chiamato in questo modo uno dei suoi modelli dalla metà degli anni ’70 e, dopo una pausa di 12 anni all’inizio del secolo, è stato recuperato di nuovo nel 2013. Tuttavia, È possibile che il SUV (così come la sua versione Grand Cherokee ) sarà costretto a cambiare la sua nomenclatura, poiché con l’attuale situazione di tensione razziale negli Stati Uniti, la Cherokee Nation sta facendo pressioni sul produttore affinché smetta di usare il nome.

Questo è ciò che Chuck Hoskin Jr, Chief Executive Officer della Cherokee Nation, ha dichiarato a Car and Driver: “Sono sicuro che l’utilizzo del nome Cherokee da parte di Jeep sia fatto con le migliori intenzioni, ma non siamo onorati di avere il nostro nome scritto sul lato di una macchina. Il modo migliore per onorare noi stessi è conoscere il nostro governo sovrano, il nostro ruolo in questo paese, la nostra storia, cultura e lingua e avere un dialogo significativo con le tribù riconosciute a livello federale sull’adeguatezza culturale “.

Cherokee Nation già in altre occasioni negli ultimi otto anni aveva fatto trapelare il suo malcontento, cioè da quando il modello è tornato sul mercato, ma fino ad ora non lo aveva mai fatto esplicitamente.

Il fatto che ora si sia manifestato in questo modo, secondo lo stesso Hoskin Jr, è dovuto all’integrazione del concetto di giustizia razziale sulla scia delle proteste e del movimento Black Lives Matters dello scorso anno.

Non sarebbe il primo cambio di nome che avviene a seguito del movimento, visto che finora ne sono avvenuti due nel mondo dello sport, nei maggiori campionati americani. Così, in MLB, i Cleveland Indians hanno smesso di usare questa designazione e rimosse la loro mascotte, mentre i Washington Redskins, della NFL, hanno preso una decisione identica e sono diventati, temporaneamente e provvisoriamente, Washington Football Team.

