Ferrari 488 Pista Spider: ecco l’ultima creazione di Tailor Made

Ferrari propone un programma di personalizzazione chiamato Tailor Made che consente a clienti selezionati di personalizzare completamente l’aspetto della propria vettura di Maranello.

Le auto del cavallino rampante sono già uniche ma questo programma permette di renderle ancora più speciali grazie alla possibilità di scegliere fra una vasta gamma di tessuti, pelli, legni, colori e finiture sia all’interno che all’esterno. L’ultima creazione di Tailor Made è una Ferrari 488 Pista Spider blu con un abitacolo molto particolare.

Ferrari 488 Pista Spider: Tailor Made ha realizzato un nuovo esemplare personalizzato

Nello specifico, la spider è rivestita esternamente in Blu Elder che può sembrare una colorazione opaca e lucida a seconda della luce. Troviamo inoltre una livrea in Nero Setoso con un paio di strisce da corsa che corrono lungo la parte centrale della vettura. Esternamente troviamo poi una bandiera italiana, lunga e stretta, posizionata sopra il badge posteriore del cavallino rampante.

All’interno di questa speciale 488 Pista Spider, il cliente ha voluto aggiungere degli inserti lucidi in Blu Elder ai pulsanti della console centrale in stile F1. Altri tocchi includono loghi Ferrari dorati ricamati nei poggiatesta dei sedili, inserti laterali in Cordura marrone su sedili e parafanghi e sedili in pelle nera con inserti in Cordura nero. Molti di voi sicuramente sapranno che il servizio di personalizzazione di Ferrari non applica nessuna modifica alla parte meccanica.

La Ferrari 488 Pista Spider è stata presentata ufficialmente nel 2018 come la 50ª decappottabile di Maranello. Sotto il cofano troviamo lo stesso motore della Pista coupé, ossia un V8 biturbo da 3.9 litri che produce 720 CV e 770 nm di coppia massima.

Tutta questa potenza permette alla open top di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Parliamo di dati prestazionali davvero interessanti nonostante i 91 kg in più di peso rispetto alla coupé.

