Renault e Faurecia di Stellantis collaborano ai sistemi di stoccaggio dell’idrogeno

Faurecia di Stellantis e Groupe Renault hanno annunciato oggi la loro decisione di collaborare sui sistemi di stoccaggio dell’idrogeno per i veicoli commerciali leggeri a idrogeno. A partire dalla fine del 2021, Faurecia fornirà sistemi di stoccaggio dell’idrogeno per una prima flotta di veicoli commerciali leggeri. Questi sistemi saranno sviluppati e prodotti presso il suo centro globale di competenza a Bavans, in Francia. Con l’aumentare dei volumi, l’aumento della produzione sarà esteso a un nuovo impianto dedicato ai sistemi di stoccaggio dell’idrogeno che Faurecia sta costruendo ad Allenjoie, in Francia.

“Questa partnership è un esempio importante della nostra visione comune per espandere l’uso dell’idrogeno come pietra miliare della transizione energetica e come soluzione perfetta per la mobilità a emissioni zero. La tecnologia dei veicoli elettrici a celle a combustibile è destinata a diventare significativa nel mix di propulsori entro il 2030 e, come tale, Faurecia sta dedicando importanti risorse per accelerarne lo sviluppo” ha dichiarato Mathias Miedreich, Vicepresidente esecutivo di Faurecia Clean Mobility.

“Questa collaborazione sui sistemi di stoccaggio dell’idrogeno è parte integrante della nostra strategia di offrire soluzioni H2 pronte per il mercato per veicoli commerciali leggeri e raggiungere una quota di oltre il 30% di questo mercato in rapida crescita in Europa. Sostiene l’ambizione condivisa con il nostro partner Plug Power di costruire una catena del valore unica end-to-end dell’idrogeno verde e delle celle a combustibile e nuove attività generatrici di valore in Francia” ha detto Gilles le Borgne, Vicepresidente esecutivo Engineering Groupe Renault.

