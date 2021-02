Vauxhall: il futuro del suo stabilimento sarà deciso nelle prossime 72 ore

Il futuro dello stabilimento automobilistico di Vauxhall a Ellesmere Port dovrebbe essere deciso nelle prossime 72 ore, secondo The Daily Telegraph. In un articolo pubblicato sabato sera, The Telegraph afferma “I dirigenti senior di Stellantis, la società madre di Vauxhall, hanno programmato un fondamentale incontro di pianificazione martedì.

Continua dicendo: “L’incontro è atteso dagli addetti ai lavori di Vauxhall e dai funzionari di Whitehall per decidere se Ellesmere Port riceverà investimenti per costruire nuovi modelli”. Sono in corso intensi colloqui tra Stellantis e il governo britannico.

Kwasi Kwarteng, il Segretario agli affari, ha incontrato due volte i dirigenti della casa automobilistica nelle ultime settimane per fare pressioni per lo stabilimento, con la prima conversazione avvenuta pochi giorni dopo la sua nomina. Il Telegraph afferma:

“Una fonte ha detto che il signor Kwarteng potrebbe tenere ulteriori discussioni approfondite con i capi delle case automobilistiche nei prossimi giorni nel tentativo di supportare Stellantis a investire”. Un “insider del settore” è citato dicendo: “Se Ellesmere Port ottiene un nuovo sostegno, potrebbe costruire una nuova versione di Astra per il Regno Unito e per i mercati di esportazione.

In alternativa l’impianto potrebbe lavorare su più modelli Stellantis, ma solo per il mercato interno. La produzione di nuovi modelli elettrici è anche una possibilità che potrebbe salvaguardare Ellesmere Port oltre il divieto del 2030 sui motori a combustione “.

Vauxhall ha rifiutato di fornire un commento sul futuro degli stabilimenti a The Telegraph, un portavoce ha dichiarato: “Ci impegniamo a garantire che il Regno Unito continui ad essere una delle migliori località al mondo per la produzione automobilistica, e stiamo facendo tutto il possibile per proteggere e creare posti di lavoro, assicurando al contempo un futuro competitivo per il settore “.

