Vauxhall Combo-e Life debutta ufficialmente nel Regno Unito

In concomitanza con Opel, anche Vauxhall ha annunciato nelle scorse ore nel Regno Unito il nuovo Vauxhall Combo-e Life. Si tratta della versione 100% elettrica della pluripremiata monovolume dedicata alle famiglie e alle flotte senza però produrre emissioni. Con un’autonomia fino a 280 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica, il nuovo Combo-e Life è disponibile nelle versioni Medium e XL.

La prima viene offerta in configurazione a cinque e sette posti a sedere mentre la seconda esclusivamente con sette posti. Sfruttando la ricarica rapida fino a 100 kW, la nuova monovolume impiega soli 30 minuti per caricarsi fino all’80%. In alternativa, è possibile optare per un caricatore di bordo monofase da 7,4 kW oppure per quello trifase opzionale da 11 kW.

Vauxhall Combo-e Life: la nuova monovolume arriva anche nel mercato britannico

Secondo quanto affermato da Vauxhall, il veicolo arriverà nelle concessionarie britanniche entro la fine dell’autunno. Sotto la scocca si nascondono un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima e una batteria da 50 kWh. In base alle informazioni diffuse dall’azienda, il Vauxhall Combo-e Life impiega 11,2 secondi per scattare da 0 a 96 km/h.

Il conducente può sfruttare un sofisticato sistema di frenata rigenerativa con due modalità fra cui quella B che aumenta la frenata rigenerativa per il massimo recupero dell’energia. La batteria è stata posizionata sotto il pianale, tra l’asse anteriore e quello posteriore, senza compromettere lo spazio del bagagliaio o quello interno. Inoltre, il posizionamento della batteria garantisce stabilità in autostrada e in curva.

La variante Medium misura 4,40 metri di lunghezza e propone fino a 597 litri di spazio nel bagagliaio che passano a 2126 litri ripiegando i sedili posteriori. Quella XL, invece, misura 4,75 metri di lunghezza propone una capacità pari a 850 litri che può diventare 2693 litri. Il sedile del passeggero anteriore può essere completamente ripiegato, estendendo la lunghezza dell’area di carico in modo che anche gli oggetti di grandi dimensioni possono essere trasportati facilmente con il Combo-e Life.

Il veicolo viene fornito con la tecnologia di stabilità del rimorchio che riduce la velocità del veicolo quanto rileva la sterzata e inoltre permette di trainare fino a 750 kg. A bordo della nuova monovolume troviamo di serie il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro di Vauxhall abbinato a un ampio display touch da 8 pollici con aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Non manca il supporto per Apple CarPlay e Android Auto.

Per garantire la sicurezza di conducenti, passeggeri e altri utenti della strada, il Vauxhall Combo-e Life è disponibile con una serie di aiuti alla guida e funzioni di sicurezza tra cui l’avviso di collisione frontale, la frenata d’emergenza automatica, l’assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e tanto altro ancora.

Il controllo elettronico della trazione Intelligrip migliora la trazione in condizioni di guida avverse, permettendo al guidatore di modulare il controllo della trazione in base alle condizioni stradali. I conducenti possono scegliere fra le modalità di guida Normal, Snow, Mud e Sand.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI