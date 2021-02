Peugeot introduce tre nuovi modelli in Nuova Zelanda

Come la maggior parte dei produttori di tutto il mondo, Peugeot si sta preparando per recuperare il terreno perso nel 2021 dopo un difficile 2020. L’introduzione di tre nuovi modelli in Nuova Zelanda ne è un perfetto esempio.

Ad atterrare in Nuova Zelanda per la prima volta quest’anno è la nuovissima 208 berlina e i SUV 3008 e 5008. Questi tre sono tutti destinati ad aumentare la piccola presenza di Peugeot nelle classifiche di vendita.

Probabilmente il più interessante di questi tre nuovi modelli è la 208. È stato annunciato un solo modello per il mercato neozelandese, la 208 GT da $ 37.990.

Sotto il cofano si trova un motore turbo a tre cilindri PureTech da 1,2 litri che eroga 96 kW e 230 Nm. Vale la pena notare che una 208 elettrica è venduta in altri mercati in tutto il mondo, ma deve ancora essere annunciata per la Nuova Zelanda.

Peugeot sa che i SUV sono in questo momento il tipo di auto che va per la maggiore, quindi la nuova 3008 è una scommessa sicuramente più importante anche per il mercato auto della Nuova Zelanda. Due finiture per questo SUV saranno disponibili in Nuova Zelanda, tra cui l’Active a partire da $ 43.990 e l’Allure a partire da $ 49.990.

Anche la 3008 GT si unisce a questa line-up, che parte da $ 56.990 per la benzina e finisce a $ 58.990 per il diesel. Il turbo diesel a quattro cilindri da 2,0 litri è buono per 133 kW / 400 Nm.

Al vertice della gamma 3008 c’è Hybrid4, che è un ibrido plug-in. Combina un quattro PureTech da 147kW con una batteria da 13,2kWh e una coppia di motori elettrici. Questo modello parte da $ 89.990.

L’ultima aggiunta alla gamma Peugeot in Nuova Zelanda è il SUV a sette posti 5008. Nelle specifiche standard è offerto da $ 53.990 e la GT parte da $ 60.900 o $ 62.990 a seconda che gli acquirenti optino per il modello a benzina o diesel.

