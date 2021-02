Contratti di car sharing: cautela con le penali nelle clausole. Massima attenzione a tutti i cavilli con le sanzioni. Di per sé, l’auto condivisa è comoda: la prendi in strada, la paghi in base al minutaggio, la lasci e via. Con addebito su carta di credito. Una formula rivoluzionaria e accattivante, davvero pratica e consigliabile. Ma le società di car sharing che offrono il servizio si tutelano con contratti non sempre facilissimi. Qualora si verifichi un qualche sinistro, il cliente paga: addebito su carta per questa sorta di noleggio lampo della macchina.

Contratti di car sharing: snidiamo i punti chiave

Ogni società fa un suo contratto. Comunque, ecco qualche esempio.

Allo scadere del periodo di prenotazione gratuita, si applicheranno le tariffe di prenotazione per ogni minuto aggiuntivo di prenotazione come mostrate nell’App.

Si applicheranno delle tariffe anche nel caso in cui il cliente prolunghi attivamente la prenotazione. A causa di possibili inaccuratezze del GPS, in alcuni casi, potrebbero esserci delle differenze tra il luogo dove indicato e quello dov’è l’auto.

Il contratto individuale di noleggio può durare fino a 24 ore; e fino un massimo di 30 giorni. La società si riserva il diritto di recedere dai contratti individuali di noleggio unilateralmente in qualsiasi momento qualora il termine massimo consentito venga superato.

La società può ottenere la pre-autorizzazione di un importo ragionevole come cauzione sul metodo di pagamento scelto dal cliente prima dell’inizio del noleggio individuale.

E il cliente paga una sanzione contrattuale pari all’importo indicato nell’allegato tariffe e costi per qualsiasi violazione colposa. Il diritto a richiedere il risarcimento dei danni rimane impregiudicato. In questo caso, la sanzione contrattuale viene dedotta da tali danni. Inoltre, potrebbe applicarsi il pagamento di una somma forfetaria.

Qualora il veicolo venisse danneggiato mentre il cliente lo utilizza, la sua responsabilità per danni sarà limitata a una franchigia. Quanto? Diciamo indicativamente 750 euro.

Divieto si sosta con rimozione: da pagare tutto

Qualora in seguito alla violazione del divieto di sosta sia necessario spostare il veicolo o se una terza parte chiami il servizio di rimozione, il cliente pagherà i costi derivanti da tale servizio. Più tutte le spese ulteriori.

