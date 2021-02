Opel lavora su una nuova coupé crossover

La scorsa estate PSA ha presentato la nuova piattaforma eVMP in società. Ne beneficerebbero la nuova Peugeot e-3008, ma anche altri modelli delle altre marche del gruppo, Citroën, DS e Opel. E nelle righe seguenti parleremo del modello che Opel sta preparando costruito su questa nuova piattaforma per modelli elettrici.

Opel sta lavorando ad un nuovo crossover coupé elettrico che verrà realizzato sulla nuova piattaforma eVMP

Si tratta di un nuovo crossover coupé elettrico che, presumibilmente, dovrebbe prendere il posto della Opel Insignia, che sembra ormai avere i giorni contati. “Vogliamo puntare sulla sportività in futuro”, ha detto Michael Lohscheller, direttore di Opel,” la mobilità deve essere divertente, attraente per il cuore e non solo per il cervello “, ha aggiunto.

Questa è un’idea che presto diventerà realtà. E ha già un nome. Si chiamerà Opel Monza coupé. E alcuni dettagli sono già noti. Ad esempio, sarà lungo circa 4,90 metri. E il suo corpo sarà quello di un coupé crossover. Inoltre avrà un motore che potrebbe raggiungere i 400 CV di potenza. Questa, inoltre, sarà alimentata da batterie comprese tra 60 e 100 kWh. Grazie a questo, avrà un’autonomia compresa tra 400 e 600 km con una singola carica. Per conoscere questo nuovo modello di Opel però dovremo aspettare ancora un po’. Infatti la sua presentazione è prevista nel 2023 con questa nuova auto che raggiungerà i concessionari nel 2024.

