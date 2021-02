Chiarezzassicura.it Rca temporanea falsa: l’Ivass mette in guardia. Occhio alle assonanze con portali di comparazione che esistono e sono vittime anch’esse. In questo caso, il sito vero è il noto chiarezza.it https://www.chiarezza.it/. Di proposito, non mettiamo il link del portale fasullo: la distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

Chiarezzassicura.it Rca temporanea falsa: ondata di pericoli

Questo e altri siti farlocchi vendono Rca temporanee false per pochi euro e per pochi giorni: chi paga 1.000 euro l’anno di Rca vera cade nella trappola, se sprovveduto. Causando un incidente grave, si rovinerà l’esistenza: milioni di euro da pagare di tasca propria.

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni mette in guardia anche da questi portali irregolari:

www.altabroker-rca.com www.fidelio-assicurazioni.com www.assi-sheltia.com www.marianiauto.com www.assicurazioneautomoto.com www.preventivatoredirect.com www.assicurazionisaramilano.com www.puntobroker.org www.cantiellobroker.com www.startassicurazioni.info www.vivaldiassicurazioni.com www.eurovita-assicura.com

Tutti con nomi affascinanti, che sono nelle nostre orecchie: li abbiamo già sentiti. Richiamano nomi veri. La grafica è accattivante. Una trappola tremenda, con un business notevole, come spiega l’Ivass.

Per prevenire il guaio della Rca falsa

Prima di firmare o pagare, verificate se il sito o l’intermediario esistano sul sito ivass.it. I pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi. Occhio anche ai profili Facebook: pare tutto bello e vero, ma dietro c’è la fregatura. I consumatori possono chiedere informazioni al numero verde 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI