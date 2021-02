Maserati punta su Romelu Lukaku: ecco il primo Drone Drive su Levante Trofeo

C’è da ammettere che il legame tra i costruttori automobilistici e i campioni del calcio ha prodotto spesso risultati interessanti. Ora anche Maserati ha pensato di affidare ad un calciatore una campagna di marketing che vede come protagonista il calcatore dell’Inter Romelu Lukaku per contraddistinguere l’audacia della nuova era del Tridente.

“Una personalità ambiziosa, una passione e potenza uniche e la volontà di eccellere sempre: queste le caratteristiche che rendono l’incontro tra Maserati e Romelu Lukaku una comunione di intenti e di valori”, dichiara in una nota il costruttore modenese.

Lukaku protagonista di un Drone Drive

Il calciatore dell’Inter, Lukaku, è il protagonista del primo Drone Drive alla guida della sua Maserati Levante Trofeo. Nello scenario di una Milano innevata, Lukaku guida la sua Levante in un viaggio tra i ricordi di bambino appassionato del calcio che diviene giovane promessa con una carriera luminosa di fronte a sé, fino all’esordio sulla scena internazionale; si legge l’audacia nelle sue parole, la stessa che si può provare a bordo di una Maserati.

Performance, alte prestazioni e potenza ovvero elementi fondanti del carattere intrinseco di Maserati. Basti pensare che la Levante Trofeo dispone di un V8 Twin Turbo a benzina con iniezione diretta GDI in grado di raggiungere la velocità massima di 302 km/h. La potenza a disposizione è infatti quella espressa da 580 cavalli scalpitanti a 6.750 giri/minuto e una coppia massima fissata a 730 Nm. Elementi che secondo Maserati sono “incarnati perfettamente dalle caratteristiche di Lukaku, la cui innata potenza si accosta a una formidabile tecnica”. Per Lukaku invece “Maserati mi somiglia, perché unisce potenza e passione. Sono felice di rappresentare un brand italiano così storico e prestigioso”, ha aggiunto il calciatore. Si può quindi pensare che questo primo Drone Drive realizzato da Maserati, non sarà sicuramente l’ultimo.

