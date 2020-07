Maserati sembra aver iniziato una collaborazione con Romelu Lukaku

Anche se non viene ancora annunciato ufficialmente, Maserati sembra aver dato inizio a una nuova parternship con l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. La casa automobilistica modenese ha pubblicato nelle scorse ore su Facebook, tramite il suo account ufficiale, alcune immagini che ritraggono il calciatore al fianco di una Maserati Ghibli presso il piazzale dello stadio Meazza.

Le stesse foto sono state condivise proprio dall’attaccante belga qualche giorno prima. Nel post, Lukaku ha riportato anche il messaggio “Felice di essere entrato a far parte della famiglia Maserati. To be continued“. Proprio l’ultima parte del messaggio fa pensare a una vera e propria collaborazione tra Maserati e l’attaccante dell’Inter e quindi non si tratta semplicemente di un acquisto.

Maserati: il Tridente sembra aver iniziato una collaborazione con Romelu Lukaku

Purtroppo non sappiamo nello specifico quale versione abbia scelto il calciatore belga ma possiamo immaginare che si tratti della più potente Ghibli S Q4. Quest’ultima è equipaggiata con un motore V6 benzina da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 430 CV a 5500 g/min e 580 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore abbiamo un cambio automatico sequenziale a 8 velocità. Secondo i dati forniti dal Tridente, la Maserati Ghibli S Q4 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.

Questo è un periodo molto importante per il Tridente che ha dato inizio all’elettrificazione della sua gamma con la presentazione della prima vettura ibrida avvenuta qualche giorno fa. Stiamo parlando della nuova Maserati Ghibli Hybrid. Nei prossimi mesi, invece, debutteranno la nuova supercar MC20 (a settembre) e le prime vetture completamente elettriche GranTurismo e GranCabrio di nuova generazione.