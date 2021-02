Jeep: il SUV a 7 posti per l’India debutterà entro fine anno

Jeep India ha recentemente introdotto nel paese il SUV Compass aggiornato. Ora, la casa automobilistica americana è pronta a lanciare anche il nuovo Jeep Wrangler, il 15 ° marzo 2021. La società ha inoltre pianificato un’utilitaria SUV, un mid-size SUV e un 7 posti SUV per il mercato indiano. Secondo un recente rapporto dei media, il SUV Jeep H6 a 7 posti sarà presentato in anteprima mondiale verso la fine del 2021. Il suo lancio, tuttavia, avverrà a maggio o giugno 2022.

Secondo indiscrezioni in India il SUV Jeep H6 a 7 posti sarà presentato in anteprima mondiale verso la fine del 2021

L’H6 entrerà in produzione nell’aprile del prossimo anno nello stabilimento della società a Chakan. La stessa struttura fungerà anche da hub di produzione globale per il SUV. In India, l’imminente nuovo SUV Jeep a 7 posti dovrà affrontare la sfida di più auto, da Toyota Fortuner, MG Gloster e Ford Endeavour a Volkswagen Tiguan AllSpace e Skoda Kodiaq.

Il prossimo SUV Jeep utilizzerà la piattaforma della Compass e condividerà il suo propulsore con il fratello minore. Il modello monterà lo stesso motore diesel turbocompresso Multijet a 4 cilindri da 2,0 litri con cambio automatico con convertitore di coppia a 9 velocità. Tuttavia, la casa automobilistica lo calibrerà per generare potenza del valore di 200 CV. Rispetto al Compass, il prossimo SUV Jeep H6 sarà significativamente (173 CV) più potente. L’assetto più alto del SUV potrebbe essere offerto esclusivamente con il sistema AWD (trazione integrale).

