DS 3 Crossback E-Tense: il B-SUV elegante e 100% elettrico

DS Automobiles sostiene che la parola eleganza rispecchia pienamente la prima sensazione che si ha guardando lo stile scultoreo della sua DS 3 Crossback, che sul mercato si posiziona nel segmento B dei SUV.

Il veicolo è caratterizzato da forme geometriche ricorrenti e da una silhouette imponente e sinuosa che delineano un carattere unico ed esclusivo, impreziosito da numerosi dettagli che sottolineano la raffinatezza della vettura come ad esempio i profili dei vetri invisibili o le maniglie a scomparsa integrale nella carrozzeria che si rivelano automaticamente solo nel momento di apertura e chiusura delle portiere. Inoltre, queste permettono di preservare la pulizia del design della fiancata.

DS 3 Crossback E-Tense: la batteria da 50 kWh assicura fino a 320 km di autonomia

La firma luminosa del SUV compatto della casa automobilistica francese è evidenziata dai proiettori di ultima generazione DS Matrix LED Vision e arricchita dalle luci diurne a LED verticali che trasmettono modernità, forza e prestazioni.

In particolare, la DS 3 Crossback E-Tense è un SUV compatto premium senza compromessi in termini di comfort e design grazie alle batterie montate sotto il pianale. Questa configurazione assicura un perfetto equilibrio dei pesi, a favore delle performance di guida.

Sotto il cofano del veicolo troviamo un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e a un sistema di recupero dell’energia in fase di decelerazione o frenata.

L’accumulatore utilizzato per la DS 3 Crossback E-Tense assicura fino a 320 km di autonomia nel ciclo WLTP o 430 km in quello NEDC. Inoltre, DS Automobiles afferma che il veicolo impiega soli 3,3 secondi per scattare da 0 a 50 km/h. Il SUV E-Tense consente di sfruttare il precondizionamento dell’abitacolo in modo da impostare la temperatura desiderata prima della partenza. Inoltre, è presente una pompa di calore che assicura un rendimento eccezionale.

La ricarica rapida da 100 kW consente di ricaricare 9 km al minuto e di raggiungere l’80% di ricarica in soli 30 minuti. In alternativa, il marchio di Stellantis propone la DS Smart Wallbox con una versione trifase che consente una ricarica completa in 5 ore. La variante monofase, invece, consente di ricaricare il 100% della batteria in 8 ore.

La versione 100% elettrica del SUV di segmento B si distingue per le cromature satinate e l’integrazione della firma E-Tense. Troviamo inoltre un paraurti posteriore specifico, una nuova tinta della carrozzeria chiamata Grigio Cristallo e degli esclusivi cerchi in lega di Kyoto da 18”.

L’eleganza e la raffinatezza della DS 3 Crossback E-Tense proseguono nell’abitacolo con un ambiente studiato per alzare il livello di qualità nella categoria delle compatte premium. In questo caso, DS Automobiles propone cinque differenti ispirazione DS per personalizzare gli interni a seconda dei propri gusti.

Si spazia dalla pelle goffrata o nappa Pieno Fiore con impunture Point Perle alla dinamica alcantara con finiture in metallo e lavorazioni guilloché Clous de Paris. Infine, la plancia centrale è costituita da un grande display touch da 10.3 pollici con risoluzione HD che permette di gestire navigazione, multimedia e connettività.

