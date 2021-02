Vauxhall Insignia: debutta in UK il model year 2021

Vauxhall ha annunciato nelle scorse ore nel Regno Unito il model year 2021 della Vauxhall Insignia che debutta con una gamma completamente nuova di motori a basso consumo, una tecnologia rivista e un design esterno audace e accattivante.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica di Stellantis, la nuova Insignia consuma fino al 18% in meno di carburante rispetto al modello uscente grazie a una gamma di nuovi e potenti propulsori ad alta efficienza. Oltre a questo, il brand ha aggiunto l’allestimento top di gamma GSi dotato di una messa a punto unica per via delle sue sospensioni e lo sterzo.

Nuova Vauxhall Insignia: svelato nel Regno Unito il model year 2021 dell’ammiraglia

La line-up di motori comprende unità a tre e quattro cilindri, tra cui un motore diesel da 1.5 litri con potenza di 122 CV che emette 121 g/km di CO2 nel ciclo WLTP. I powertrain a tre cilindri sono fino a 50 kg più leggeri rispetto ai loro predecessori a quattro cilindri.

Al di sopra di questi troviamo due unità a benzina da 2 litri con potenza di 200 e 230 CV, oltre al diesel a quattro cilindri da 2 litri che sarà introdotto entro la fine dell’anno. Tutti i motori diesel della nuova Vauxhall Insignia sono conformi alla normativa RDE2.

I motori a benzina da 2 litri sono anche i primi di Vauxhall con sistema di disattivazione dei cilindri. A meno che il guidatore non abbia bisogno di molta potenza, il sistema disattiva due cilindri, riducendo significativamente il consumo di carburante. I miglioramenti apportati al gruppo propulsore includono anche l’aggiunta di una nuova trasmissione automatica a 9 rapporti disponibile insieme alle opzioni manuale a 6 marce, automatico a 8 velocità e CVT.

Al top della gamma troviamo l’allestimento GSi da 230 CV

La nuova Vauxhall Insignia GSi è stata progettata per garantire puro divertimento alla guida. Questo allestimento porta con sé una serie di miglioramenti sia meccanici che estetici realizzati su misura.

Innanzitutto, sotto il cofano è presente un motore turbo benzina da 2 litri con potenza di 230 CV che gli permette di scattare da 0 a 96 km/h in 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 236 km/h. L’intera potenza viene scaricata sull’asfalto attraverso un sistema di trazione integrale sportivo Twinster unico nel suo segmento. Nella modalità AWD, due frizioni sostituiscono il differenziale posteriore convenzionale e forniscono un trasferimento di potenza per ogni ruota in qualunque situazione di guida.

Grazie a questa tecnologia, la nuova Insignia GSi risulta più agile in curva e si distingue per un’eccellente trazione. Una novità di questo sofisticato sistema è la capacità disaccopiare l’assale posteriore e di funzionare esclusivamente con la trazione anteriore in determinate condizioni per una migliore efficienza del carburante.

Il guidatore ha la possibilità di scegliere fra quattro modalità di guida chiamate Standard, Tour, Sport e Competition (riservata soltanto alla GSi). Quest’ultima modalità altera anche la taratura del sistema ESC per una guida ancora più impegnativa.

Ecco le novità introdotte al design

Con un nuovo design anteriore e posteriore, la grossa berlina top di gamma è stata reinventata con uno stile audace e attraente. Sulla parte frontale troviamo degli innovativi fari a LED, una nuova griglia con bordi cromati più ampia e con lamelle più grandi e luci diurne a LED posizionate nella parte inferiore anziché in alto nel gruppo ottico.

Nel complesso, la nuova Vauxhall Insignia appare più bassa e larga di prima grazie alla posizione delle prese d’aria con fendinebbia integrati. Le linee sottili ed orizzontali del design esterno continuano nell’abitacolo dove troviamo inserti cromati posizionati con precisione.

La vettura è dotata del pacchetto esterno GS-Line che comprende paraurti anteriore e posteriore e soglie sottoporta sportivi, uno spoiler posteriore specifico per la GSi, cerchi in lega bicolore da 20”, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e doppio terminale di scarico in acciaio inossidabile. All’interno, la nuova Insignia GSi dispone di sedili sportivi ad alte prestazioni con rivestimento in pelle traforata.

Diversi sistemi di assistenza alla guida e fari IntelliLux LED Pixel di nuova generazione

A bordo della nuova Insignia troviamo una nuova telecamera per la visione posteriore. La sicurezza in retromarcia può essere aumentata ulteriormente con il sistema Rear Cross Traffic Alert disponibile come optional. In aggiunta, abbiamo display head-up, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza avanzata al parcheggio, cruise control adattivo con frenata di emergenza, avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni e monitoraggio dell’angolo cieco.

I vari sistemi di infotainment disponibili per l’ammiraglia sono compatibili sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Sulla nuova vettura c’è la tecnologia di illuminazione IntelliLux LED Pixel di ultima generazione che promette un’elevata efficienza energetica e prevede dei fari che presentano più luce per garantire la massima sicurezza durante la guida notturna.

La potenza dei nuovi fari IntelliLux a LED è stata notevolmente aumentata mentre il ridotto consumo energetico delle luci rende la vettura complessivamente più efficiente. Arrivando ai prezzi, la nuova Vauxhall Insignia è già disponibile all’acquisto nel Regno Unito ad un prezzo di partenza di 23.795 sterline (27.266 euro).

