Nuovo Peugeot e-Rifter debutta ufficialmente in Italia

Peugeot prosegue il processo di elettrificazione globale della sua gamma di veicoli commerciali annunciando nelle scorse ore il nuovo Peugeot e-Rifter. Basato sulla piattaforma EMP2, il nuovo e-Rifter è equipaggiato con un motore 100% elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima disponibili istantaneamente così da garantire una reattività istantanea senza generare vibrazioni, rumori, cambi di marcia, odori ed emissioni di CO2.

La catena di trazione elettrica è simile a quella presente sul più grande e-Traveller. È stato inoltre modificato il riduttore a ingranaggi che è stato adattato per il diverso impiego. In modalità Power, la casa automobilistica francese afferma che l’e-Rifter è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. La ripresa da 80 a 120 km/h avviene invece in 8,9 secondi.

Peugeot e-Rifter: svelato il nuovo veicolo commerciale a zero emissioni della casa del Leone

Il nuovo veicolo commerciale elettrico della casa del Leone è disponibile in due diverse lunghezze chiamate Standard e Long con una batteria agli ioni di litio composta da 18 moduli con capacità di 50 kWh capace di assicurare un’autonomia che arriva fino a 280 km in base a versioni, tipo di guida e secondo il protocollo di omologazione WLTP.

Collegata al circuito di raffreddamento dell’abitacolo, la regolazione termica della batteria mediante circolazione di liquido permette una ricarica rapida, un’autonomia ottimizzata e una maggiore durata di vita degli accumulatori. Il nuovo Peugeot e-Rifter può essere caricato utilizzando il caricatore monofase da 7,4 kW oppure quello trifase da 11 kW disponibile come optional.

La prese di ricarica, posizionata sul parafango posteriore sinistro, permette di sfruttare diverse modalità di ricarica: presa domestica classica, presa potenziata, wallbox e persino un sistema di ricarica rapida. Utilizzando un caricatore da 100 kW è possibile raggiungere l’80% della ricarica in soli 30 minuti.

Il Peugeot e-Rifter propone ai passeggeri un comfort termico ai massimi livelli grazie a un elemento riscaldante ad alta potenza da 5 kW, dei sedili riscaldati e un precondizionamento termico dell’abitacolo programmabile dal display touch o a distanza dallo smartphone sfruttando l’app MyPeugeot.

Inoltre, il veicolo commerciale propone un bagagliaio con un volume che arriva a 1050 litri con 5 posti a sedere e una capacità di traino pari a 750 kg. Infine, a bordo dell’e-Rifter troviamo il nuovo sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato dalla casa automobilistica francese.

