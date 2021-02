Opel lancia in Spagna diverse offerte dedicate a professionisti e aziende

Questo mese, Opel ha lanciato una serie di promozioni in Spagna dedicate a liberi professionisti e aziende con prezzi e condizioni di finanziamento speciali per la sua gamma di veicoli commerciali, auto ed EV.

I Días Proempresas Opel si basano su diversi elementi: una delle più complete e rinnovate line-up presenti sul mercato, un punto di riferimento in termini di TCO, delle condizioni di finanziamento interessanti tramite Opel Financial Services e offerta di noleggio competitiva grazie a Free2Move Lease.

Opel: il marchio annuncia alcune promozioni molto interessanti per aziende e liberi professionisti spagnoli

I veicoli commerciali della casa automobilistica tedesca sono molto apprezzati nel mercato spagnolo. Gli Opel Vivaro, Combo e Movano sono veicoli dotati di tecnologie più avanzate e funzioni di assistenza alla guida, motori affidabili ed efficienti e una capacità di carico di riferimento nel segmento.

I tre modelli inoltre possono essere adattati alle caratteristiche di ogni attività grazie alla loro ampia varietà di lunghezze, altezze e trasformazioni del corpo. Praticamente c’è un Opel attrezzato per ogni tipo di esigenza, sostiene il marchio di Stellantis. La gamma è costituita da furgoni aperti e veicoli adattati alle persone con mobilità ridotta. La gamma di veicoli commerciali Opel è disponibile al prezzo di partenza di 266 euro al mese con Free2Move Lease e prevede un noleggio all inclusive con manutenzione, assicurazione Kasko e cambio gomme inclusi.

Per quanto riguarda le auto, abbiamo a disposizione una gamma molto diversificata che comprende Corsa, Insignia e Astra. Per chi predilige i SUV, è possibile optare per Mokka, Crossland X e Grandland X. È possibile noleggiare un’auto tramite Free2Move Lease a partire da 244 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un noleggio all inclusive con manutenzione, assicurazione Kasko e cambio gomme inclusi.

Per aziende e liberi professionisti che hanno bisogno di accedere al centro delle grandi città, Opel mette a disposizione una gamma di veicoli elettrificati. Un esempio è il nuovo Opel Vivaro-e 100% elettrico disponibile nelle lunghezze S da 4,60 metri, M da 4,95 metri e L da 5,30 metri, senza rinunciare ai nove posti a sedere. In più c’è il vantaggio dell’altezza di 1,90 metri che consente di accedere facilmente ai parcheggi sotterranei. Il Vivaro-e dispone inoltre di un’ampia gamma di sistemi di assistenza opzionali.

Nelle offerte sono incluse anche le Zafira-e Life e Corsa-e completamente elettriche

La nuova Opel Zafira-e Life soddisfa le aspettative dei professionisti alla ricerca di un veicolo spazioso e con una capacità di trasportare comodamente fino a nove persone. Il veicolo è disponibile in tre lunghezze e due livelli di autonomia.

Nel segmento dei SUV troviamo il nuovo Opel Mokka-e che porta con sé il nuovo frontale del marchio Opel Vizor. In aggiunta è presente all’interno il nuovo quadro strumenti Pure Panel completamente digitalizzato ed intuitivo che promette un’esperienza di guida completamente nuova. Non manca la nuova Opel Corsa-e con motore elettrico da 136 CV e autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP che rappresenta la compagna ideale per muoversi in città in totale libertà.

Per chi cerca un SUV 4×4 adatto alle prestazioni può optare per l’Opel Grandland X Hybrid4 capace di sviluppare una potenza di 300 CV e inoltre offre la trazione integrale. La gamma di veicoli elettrificati parte da 343 euro al mese con Free2Move Lease. In questo caso è previsto un noleggio all inclusive con manutenzione, assicurazione Kasko e cambio gomme e un punto di ricarica gratuito (installazione esclusa).

