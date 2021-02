La favolosa Alfa Romeo 33 Stradale “Visione” sposa passato e presente

Alfa Romeo ha sviluppato uno dei progetti più belli di tutti i tempi, la versione stradale del prototipo sportivo Autodelta Tipo 33. Progettata dal leggendario Franco Scaglione, solo 18 esemplari di Alfa Romeo 33 Stradale furono realizzati dalla Carrozzeria Marazzi tra il 1967 e il 1969.

Nel tentativo di rendere disponibile al pubblico la tecnologia da corsa dell’Alfa Romeo, la 33 Stradale è dotato di un motore di derivazione sportiva sotto forma di un doppio V8 in testa con un albero motore a piano piatto. I 2,0 litri di cilindrata e 227 cavalli in messa a punto stradale hanno portato a uno scatto a 100 km / h in meno di 6 secondi e una velocità massima di 260 km / h.

Reimmaginato in tre dimensioni da Andrea Castiglione, Steffen Hess, Marco Zafferana, Christian Schutz e Sergio La Gattuta , lo studio di design Visione “celebra l’auto e l’epoca”. La serra e le proporzioni sbalorditive sono completate da fari e fanali posteriori a LED, videocamere al posto degli specchietti retrovisori, ruote con bloccaggio centrale e quattro terminali di scarico che fiancheggiano l’alloggiamento della trasmissione. Molto probabilmente un DCT invece di un buon vecchio manuale, il cambio è collegato a un V8 con stack di velocità in bella vista grazie al coperchio del motore in vetro.

Sfortunatamente, l’Alfa Romeo 33 Stradale Visione non si trasformerà in una vera rinascita perché la casa automobilistica italiana ha altri piani da portare a termine. I crossover sportivi e la partnership con Groupe PSA sono essenziali in questo momento per il rilancio della casa automobilistica del Biscione che deve dunque pensare a lanciare vetture che possano far aumentare di molto le vendite.

