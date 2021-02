Citroën UK firma un accordo di sponsorizzazione biennale con il canale Dave di UKTV

Citroën UK metterà in atto l’impegno della sua strategia “Advance UK” per accrescere il proprio profilo di marketing firmando un accordo di sponsorizzazione di due anni con il canale Dave di UKTV. Ufficialmente in corso da oggi (15 febbraio), la sponsorizzazione fornirà visibilità intorno allo slot in prima serata del canale ogni giorno della settimana.

Citroen UK firma un accordo di sponsorizzazione di due anni con il canale Dave di UKTV

Questo accordo include clip video nelle interruzioni pubblicitarie durante i programmi in prima serata, evidenziando la nuova gamma di modelli crossover, utilizzando lo slogan “L’auto francese che parla la tua lingua”.

L’amministratore delegato di Citroën UK, Eurig Druce, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare la nostra partnership con Dave. Essendo uno dei canali più popolari del paese, Dave offre ai suoi spettatori ore di programmi divertenti e un ottimo mix di classici molto amati tra cui spettacoli e produzioni originali.

“Citroën UK e Dave si adattano perfettamente e il canale è un luogo perfetto per ospitare contenuti in linea con il nostro nuovo messaggio di essere” L’auto francese che parla la tua lingua “.

“Siamo entusiasti di lavorare con Dave e non vediamo l’ora di vedere come reagiranno gli spettatori alle nostre nuove clip che saranno presenti sul canale”.

Il mese scorso è stato rivelato il contenuto della strategia Citroën Advance UK di tre anni a medio termine in una caratteristica del profilo del produttore. Al centro della strategia c’è una nuova spinta verso il multi-franchising, un’iniziativa di prezzi equi che mira a fornire una maggiore trasparenza attraverso prezzi più bassi e contrattazione ridotta, una gamma di prodotti rinnovata e una spinta a fornire una maggiore consapevolezza del marchio, in particolare attraverso le comunicazioni digitali.

La nuova sponsorizzazione di Dave TV di Citroën UK vedrà il marchio apparire in identificativi che vanno da cinque a 15 secondi all’inizio e alla fine di ogni interruzione pubblicitaria. La partnership include anche una sponsorizzazione visibile attraverso UKTV Play, il servizio di video on-demand di UKTV, oltre a partecipare ai podcast di Dave e supporto aggiuntivo alla promozione comica di 30 secondi “I’m Dave”.

