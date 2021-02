Citroën C5 Aircross: le prenotazioni in India partiranno il 1° marzo

Citroën ha annunciato nelle scorse ore che le prenotazioni della nuova Citroën C5 Aircross inizieranno in India il 1° marzo 2021. Abbiamo di fronte il primo veicolo della casa automobilistica francese ad essere venduto nel mercato indiano e sarà assemblato localmente nello stabilimento di Thiruvallur (Tamil Nadu).

Il brand di Stellantis ha rivelato che la nuova C5 Aircross sarà disponibile negli allestimenti Feel e Shine. Il primo è quello di base ma avrà già diverse caratteristiche mentre quello top di gamma aggiungerà qualcosa in più. La nuova vettura si propone sul mercato come un crossover dall’aspetto unico che riesce a distinguersi per il suo design fra i tantissimi modelli di questa categoria disponibili in India.

Citroën C5 Aircross: dal 1° marzo 2021 sarà possibile prenotare la nuova vettura in India

La griglia frontale, i fari a LED con luci di marcia diurna a LED, gli eleganti cerchi in lega bicolore da 18” e il rivestimento della carrozzeria con inserti colorati conferiscono alla vettura un aspetto molto elegante.

La Citroën C5 Aircross sarà il modello di punta di Citroën in India per un po’ di tempo e quindi è stato ben equipaggiato anche all’interno. Fra le caratteristiche di serie troviamo sistema di infotainment con display touch da 8 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale con schermo da 12.3 pollici, tettuccio apribile panoramico, portellone elettrico, climatizzatore automatico bizona, illuminazione ambientale e sedili posteriori reclinabili e modulari con regolazione individuale.

La nuova C5 Aircross propone una capacità di carico pari a 580 litri ma questa può essere aumentata di 72 litri facendo scorrere in avanti i sedili posteriori. Questi ultimi possono essere anche completamente ripiegati per arrivare a una capacità del bagagliaio fino a 1630 litri.

In termini di dimensioni, la vettura misura 4500 mm di lunghezza, 2099 mm di larghezza e 1710 mm di altezza e dispone di un passo di 2730 mm. Il marchio francese ha comunicato che l’auto sarà disponibile soltanto nella configurazione a cinque posti.

Sotto il cofano troviamo un motore diesel da 2 litri di serie su entrambe le varianti. Si tratta di un propulsore a quattro cilindri che sviluppa una potenza di 174 CV a 3750 g/min e 400 nm di coppia massima a 2000 g/min. Accanto al powertrain troviamo un cambio automatico a 8 velocità. La nuova Citroën C5 Aircross sarà disponibile nelle colorazioni Pearl White, Cumulus Grey, Tijuca Blue e Perla Nera Black, con le prime tre abbinabili a un tetto nero bicolore.

