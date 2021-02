Nuova Lancia Ypsilon presentata alla stampa da Luca Napolitano

Luca Napolitano, Chief Executive Officer di Lancia, ha presentato alla stampa nazionale la nuova Lancia Ypsilon, pronta a conquistare ancora una volta il cuore degli italiani.

“Ypsilon è una storia di successo che continua ancora oggi. In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento ed è anche la seconda auto più venduta del mercato in assoluto dopo Panda. Tutti ottimi motivi per sognare, perché il marchio Lancia ha segnato la storia dello stile e della tecnologia nel mondo dell’auto per più di 100 anni. E la storia continua con la Nuova Ypsilon, capace di incarnare alla perfezione l’eleganza, l’eccellenza italiana, la bellezza, la genialità, l’innovazione e lo stile senza tempo“, ha affermato Napolitano.

Nuova Lancia Ypsilon: l’ultimo restyling presentato online da Luca Napolitano

Il nuovo restyling della famosa city car porta con sé uno stile più contemporaneo, tecnologico e rispettoso dell’ambiente ma sempre incredibilmente elegante. La Ypsilon 2021 è ancora più seducente, misteriosa e sofisticata. Per farlo, guarda al suo passato, al DNA del brand Lancia che ha la capacità di innovare.

Il passato di questa vettura è fatto di stilemi fortemente riconoscibili che ispirano il disegno della nuova calandra. I tratti sinuosi del frontale, calandra, griglia inferiore e luci dei proiettori, si inseguono in modo dinamico e guardano al futuro con l’adozione del DRL a LED che danno al volto della nuova Lancia Ypsilon un’espressione innovativa ed empatica.

“Lancia Ypsilon con una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni GPL e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni è la risposta per consumare ed inquinare di meno e per poter circolare nelle zone a traffico limitato. E la stessa cura per l’ambiente la ritroviamo anche dentro l’abitacolo: su Ypsilon abbiamo deciso di includere di serie il Kit EcoChic, uno speciale filtro ad alta performance, con un trattamento a base di Polifenoli che può ridurre quasi totalmente particolato, allergeni e batteri. Un’attenzione al benessere a bordo che da libertà di movimento dentro e fuori la Nuova Ypsilon“, ha spiegato il dirigente.

La libertà di movimento ha ispirato lo spot di lancio della nuova Ypsilon curato dall’agenzia Armando Testa, con la direzione creativa di Raffaele Balducci. Attraverso un linguaggio cinematografico che si ispira al mondo della moda, unicamente al tono unconvetional tipico di Ypsilon, lo spot celebra il nuovo restyling come un’auto sempre al passo coi tempi e che ci invita a vivere liberamente.

