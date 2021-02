Regno Unito: i passaggi di proprietà delle auto usate sono calati del 14,9% nel 2020

L’ultima analisi pubblicata dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), che riguarda il mercato delle auto usate nel Regno Unito, vede un calo del 14,9% nel 2020. In particolare, sono stati effettuati 6.752.959 passaggi di proprietà di auto usate, 1.182.146 in meno rispetto al 2019.

Secondo l’associazione, il 2020 è stato l’anno più basso dal 2012 perché le misure di blocco per affrontare il coronavirus e la poca fiducia dei consumatori e delle imprese hanno pesato parecchio sulle vendite.

Regno Unito: oltre 1,8 milioni di auto usate in meno vendute nel 2020

Nonostante i passaggi di proprietà delle auto usate siano aumentati del 3,7% ad ottobre, nel complesso si è registrato un importante calo, soprattutto a novembre (-18,3%) e a dicembre (-4,2%). In controtendenza, i veicoli ad alimentazione alternativa hanno riscontrato un aumento del 5,2% a 144.225, conquistando una quota di mercato del 2,1%. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno visto le loro vendite crescere del 29,7% a 19.184 unità.

Anche il mercato degli ibridi è cresciuto del 4,7% mentre quello degli ibridi plug-in è diminuito del 5%. I passaggi di proprietà delle auto usate diesel e benzina sono calati del 15,5% e del 15,2%, rispettivamente. Lo scorso anno, tutti i segmenti delle vetture usate hanno registrato una diminuzione. Tuttavia, le auto compatte sono rimaste la scelta più popolare degli automobilisti britannici, con 2,2 milioni di unità acquistate (pari al 32% di tutte le transazioni eseguite).

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha dichiarato: “Queste cifre sono un’ulteriore prova del danno importante che il coronavirus ha causato al settore automobilistico. All’inizio dell’anno è stata registrata una crescita del mercato ma è stata rapidamente soffocata dal primo lockdown a seguito della chiusura degli showroom in tutto il paese, un quadro che si è ripetuto con i successivi blocchi a novembre e, in effetti, nel 2021“.

Hawes ha proseguito dicendo: “La priorità ora deve essere quella di consentire agli showroom di riaprire non appena le restrizioni saranno allentate. Ciò non solo aiuterà il mercato dell’usato a riprendersi, sostenendo posti di lavoro e mezzi di sussistenza e fornendo alle persone la mobilità personale di cui hanno bisogno in un momento in cui la guida è contraria all’uso dei trasporti pubblici o condivisi, ma consentirà anche ai veicoli più recenti e puliti di filtrare secondi proprietari e mantenere la società in movimento“.

