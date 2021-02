Una rara Chrysler Prowler del 2002 verrà messa all’asta fra qualche giorno

La Chrysler Prowler è sicuramente uno dei modelli più originali e particolari realizzati dalla casa automobilistica statunitense. Proposta sul mercato dal 1997 fino al 2002, la hot-rod ha conquistato un discreto successo soprattutto negli Stati Uniti. Tuttavia, la vettura arrivò anche in Europa anche se non ufficialmente e disponibile in pochissimi esemplari.

Durante l’asta online Open Roads (19-28 febbraio 2021), RM Sotheby’s proporrà proprio un esemplare della Prowler. Purtroppo, al momento la nota casa d’aste ha fornito pochissime informazioni su questa vettura. Sappiamo però che si tratta di un esemplare del 2002 che ha percorso meno di 7564 km fino ad ora.

Chrysler Prowler: un esclusivo esemplare in Inca Gold sarà battuto all’asta da RM Sotheby’s

La carrozzeria è rivestita nella speciale colorazione Inca Gold offerta solo per il model year 2002 ed è abbinata a una capote nera. Gli interni in agata dispongono di alcuni inserti in tinta con la carrozzeria esterna. Sotto il cofano di questa Chrysler Prowler è presente un motore V6 da 3.5 litri in grado di sviluppare 257 CV di potenza e 346 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio AutoStick a 4 rapporti.

Altre caratteristiche proposte dalla Prowler includono finestrini, sterzo e freni elettrici, aria condizionata e radio AM/FM con lettore CD da sei dischi. Secondo RM Sotheby’s, il telaio n°1C3EW65G62V100353 viene offerto con paraurti anteriori, adesivo per vetri, manuali del proprietario e di manutenzione, telo copriauto e strumento di lettura del codice OBD II.

Secondo i dati forniti da Chrysler, la sua particolare vettura era capace di raggiungere una velocità massima di 203 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La Chrysler Prowler è senza dubbio un’auto molto interessante che sicuramente raccoglierà una cifra sicuramente alta.

