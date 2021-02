Dove splendono quelle opere d’arte di vetture d’un tempo? Molte al Museo nazionale dell’Automobile di Torino, il Mauto, che mercoledì 17 febbraio 2021 riapre. Una meraviglia di posto, dove restare affascinati da gioielli d’ogni genere, anche in fatto di design. Con orario ridotto e a una tariffa speciale di 5 euro per gli under 26. Salvo aggiornamenti ministeriali, i nuovi orari rimarranno in vigore fino a domenica 28 febbraio. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.00 alle 19.00. Si ricorda che la cassa chiude un’ora prima del museo

Riapre il Museo nazionale dell’Automobile di Torino: visite guidate

Consigliabili le visite guidate per piccoli gruppi (5 persone) alla tariffa speciale di 60 euro (più biglietto di ingresso al museo). Un’occasione per scoprire storie, aneddoti e curiosità legate ai pezzi più importanti di una collezione museale unica al mondo.

Il percorso delle visite guidate ha inizio al secondo piano del museo e si articola lungo le oltre 30 sezioni dell’esposizione. Durata: 75 minuti.

Da non perdere al Mauto: Abarth

Fino al 3 maggio, esposizione della Abarth 1000 Record Pinin Farina, vettura da record che, nel 1960, sull’anello di alta velocità di Monza, conquistò 8 record di classe tra i quali 187km/h sulle 72 ore e 204 km/h sulle 12 ore. L’esposizione speciale della vettura Pinin Farina anticipa la mostra dedicata alla storica carrozzeria e alle celebrazioni per i suoi 90 anni (+1), che sarà inaugurata al Mauto il 20 maggio 2021.

In più, la Fiat 500 A Bertone (1936/1947), l’Alfa Romeo Disco Volante (1952), l’Alfa Romeo 2600 Touring Spider (1965), l’Alfa Romeo 1600 Touring Spider Junior “Duetto” (1972), la Maserati Mexico (1968), la Ferrari 308 GTB (1980).

Fra le celebrazioni, a marzo i 10 anni della riapertura del Museo e la sua intitolazione all’Avvocato Gianni Agnelli, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. A maggio verrà inaugurata la grande mostra dedicata ai 90 anni (+1) della Carrozzeria Pininfarina, mentre in autunno una retrospettiva ricorderà i 100 anni dalla nascita del designer torinese Giovanni Michelotti.

Modalità di prenotazione: qui.

