EGR USA lancia il nuovissimo RollTrac per Jeep Gladiator

EGR USA, il produttore mondiale di livello mondiale di soluzioni ingegnerizzate di precisione, ha annunciato il lancio negli Stati Uniti del RollTrac EGR per la leggendaria Jeep Gladiator. Il roll-top in alluminio, disponibile in versione elettronica, è progettato per offrire un comodo accesso al pianale di carico fornendo allo stesso tempo una protezione superiore contro furti, condizioni meteorologiche avverse e altri pericoli.

Il design straordinario del sistema deriva dalla ricca storia dell’azienda nella creazione di prodotti costruiti per resistere a condizioni difficili. EGR ha sfruttato decenni dei propri dati per progettare il RollTrac: resistente agli agenti atmosferici, estremamente sicuro e facile da usare grazie all’integrazione di diverse tecnologie intelligenti e intelligenti che non si trovano nella maggior parte degli altri sistemi in commercio.

Il design unico e la lavorazione di qualità dell’EGR RollTrac offrono ai proprietari di Gladiator una protezione superiore dagli elementi e dalle intrusioni. Oltre alla protezione di prima classe dagli elementi e dai furti, RollTrac di EGR presenta diversi elementi di design che offrono un aspetto straordinario e un comodo accesso al pianale di carico.

“Non c’è dubbio che la Jeep Gladiator sia diventata un veicolo leggendario e siamo estremamente orgogliosi di far parte della sua eredità con il lancio del nuovo EGR RollTrac”, ha affermato John Whitten, vicepresidente delle vendite di EGR Nord America. “Abbiamo sfruttato gli anni di esperienza di EGR nel settore dell’aftermarket per progettare un sistema facile da usare, bello da vedere e che offra una sicurezza senza pari. Siamo fiduciosi che il RollTrac sarà la scelta preferita dei proprietari di Gladiator per gli anni a venire”.

