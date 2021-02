Questo Jeep Gladiator Rubicon 2020 all’asta ha un motore Hellcat sotto il cofano

La gamma di veicoli con motore Hellcat è costituita attualmente da diversi modelli molto interessanti fra cui l’ultimo Ram 1500 TRX oppure la più famosa Dodge Challenger SRT Hellcat. Tutti questi bolidi condividono il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri sotto il cofano che però propone dei numeri diversi a livello di potenza.

Almeno per il momento, Jeep non ha ancora portato sul mercato una versione con propulsore Hellcat del suo Jeep Gladiator e l’unica ad esserne dotata è la Grand Cherokee Trackhawk. Il particolare Gladiator proposto in questo articolo è un esemplare del 2020 in versione Rubicon a cui è stato effettuato uno scambio di motore.

Jeep Gladiator: un esemplare Rubicon con motore Hellcat sta cercando una nuova casa

Il model year 2021 del famoso pick-up, che parte da 44.140 dollari (36.472 euro), offre soltanto due opzioni di motore: Pentastar V6 da 3.6 litri ed EcoDiesel V6 da 3 litri. Questo particolare Jeep Gladiator Rubicon 2020 offerto all’asta su Bring A Trailer è stato modificato da Dakota Customs.

Il sei cilindri standard da 3.6 litri è stato sostituito dall’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Se ciò non bastasse, il propulsore è stato modificato da Hemituner Performance. Una volta eseguito lo scambio di motore, il Gladiator Hellcat è stato testato accuratamente e i risultati hanno mostrato che è in grado di sviluppare 554 CV e 707 nm di coppia massima.

Altre modifiche hanno riguardato l’installazione di un cambio automatico ZF a 8 velocità e di fari a LED. Il contachilometri di questo Jeep Gladiator segna meno di 161 km. Al momento della pubblicazione dell’articolo, il pick-up Hellcat ha raggiunto la somma di 55.000 dollari (45.445 euro) ma mancano ancora sei giorni al termine dell’asta online.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI