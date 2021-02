Peugeot e-208 detronizza Renault Zoe in Francia

Regina del mercato delle auto elettriche in Francia sin dal suo lancio, la Renault ZOE ha ceduto il posto alla Peugeot e-208 a gennaio. Dopo un dicembre record con quasi 6.000 immatricolazioni, la Renault ZOE ha iniziato l’anno timidamente. Con 1.013 unità vendute a gennaio in Francia, la ZOE ha subito le conseguenze di una fine anno eccezionale . Tutto ciò che serviva era permettere alla Peugeot 208 elettrica di vincere. Con 1.346 immatricolazioni, la city car del leone rappresenta il 21% delle vendite del segmento.

In terza e quarta posizione, la Kia e-Niro e la Hyundai Kona EV hanno rispettivamente 748 e 475 immatricolazioni. Quindi arrivano due piccoli abitanti della città. Superando di poco la rivale, la Fiat 500 elettrica totalizza 382 immatricolazioni mentre la Renault Twingo ZE chiude il mese con 370 unità vendute.

In totale, a gennaio sono state immatricolate 6.649 auto elettriche. Questo dato è tre volte inferiore rispetto a dicembre, quando il segmento ha superato le 20.000 immatricolazioni. Un risultato che è solo la conseguenza di una fine anno intensa in cui i costruttori hanno cercato sia di sopperire ai ritardi nelle consegne avvenuti durante il secondo confino ma anche di immatricolare quante più auto elettriche possibile per raggiungere i propri obiettivi di CO2.

