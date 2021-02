La Tesla da 25.000 dollari potrebbe essere costruita in Cina

Tesla è pronta a produrre il suo veicolo elettrico da 25.000 dollari in Cina e cercherà di esportarlo in tutto il mondo. Elon Musk, amministratore delegato della casa automobilistica statunitense, ha confermato per la prima volta i piani dell’azienda a settembre 2020 circa il lancio di un modello da 25.000 dollari.

All’epoca si pensava inizialmente che la produzione del veicolo sarebbe partita attorno al 2024 o al 2025. Tuttavia, report provenienti dalla Cina hanno suggerito che la nuova auto elettrica potrebbe effettivamente essere lanciata già il prossimo anno.

Tesla: la misteriosa auto elettrica economica potrebbe essere assemblata in Cina

Nel corso di una recente intervista con i media cinese, Tom Zhu – presidente di Tesla China – ha confermato i piani globali della società per il suo modello entry-level, discutendo anche della costruzione in corso del suo primo centro di ricerca e sviluppo nella Repubblica popolare cinese.

Zhu ha detto: “Forniremo ottime condizioni per facilitare i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo a lavorare verso il nostro obiettivo finale. L’obiettivo finale è stato menzionato in molte occasioni pubbliche. In futuro, vogliamo progettare, sviluppare e produrre un modello originale in Cina, fabbricato qui e venduto in tutto il mondo. Questo centro di ricerca e sviluppo è il punto di partenza di questo obiettivo“.

Poiché la vettura da 25.000 dollari si trova ancora nelle sue fasi iniziali, al momento si conoscono pochissimi dettagli al riguardo. Addetti ai lavori sostengono che il veicolo arriverà sul mercato sotto forma di una berlina e condividerà la piattaforma con la Model 3.

In aggiunta, è previsto l’utilizzo della nuova batteria da 4680. Ci sono ottime possibilità che, quando questa nuova Tesla arriverà sul mercato, sarà il veicolo più venduto della casa automobilistica di Elon Musk.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI