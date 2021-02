Peugeot propone oltre 5000 sterline di incentivi nel Regno Unito

Peugeot offre fino a 950 sterline (1083 euro) in aggiunta agli incentivi esistenti come parte della sua campagna Exclusively For You lanciata nel Regno Unito. In particolare, gli acquirenti ora possono beneficiare di oltre 5000 sterline (5703 euro) di contributi acquistando un nuovo modello della casa automobilistica francese.

L’offerta limitata è disponibile assieme a quella Service Plan in corso, che propone ai nuovi acquirenti un piano di servizio gratuito di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km) se acquistano tramite la piattaforma Peugeot Buy Online. L’offerta Service Plan della casa del Leone è valida fino al 31 marzo 2021 e copre i costi di manutenzione per i primi 3 anni o 30.000 miglia percorsi, facendo risparmiare agli acquirenti fino a 750 sterline – 855 euro – (a seconda del veicolo scelto).

Peugeot: annunciata la nuova promozione Exclusively For You dedicata al Regno Unito

L’offerta Service Plan è disponibile sull’intera gamma di veicoli Peugeot proposti nel mercato britannico fra cui i nuovi SUV 3008 e 5008. Come detto ad inizio articolo, la promozione Exclusively For You aggiunge fino a 950 sterline agli incentivi già proposti, il che significa che i clienti possono beneficiare di fino a 5350 sterline (6102 euro) su alcuni nuovi modelli selezionati tra cui 208, 2008, 3008 e 5008.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Quelli di assistenza sono uno dei costi fissi più importanti per i nuovi proprietari di auto, ma con la nostra offerta ‘Service Plan’ ci assicuriamo che nessun acquirente paghi per i primi 3 anni o 30.000 miglia di servizio. In combinazione con la nostra offerta ‘Exclusively For You’, che propone agli acquirenti il ​​vantaggio di usufruire di 5.350 sterline di contributi di deposito su una nuova auto, ci sono alcune fantastiche offerte attualmente disponibili per aiutare gli acquirenti a configurare una nuova Peugeot, il tutto comodamente da casa“.

La piattaforma Peugeot Buy Online propone ai clienti la possibilità di ordinare e acquistare la loro prossima auto interamente online, permettendo loro di personalizzare il finanziamento, ottenere una valutazione di scambio parziale e persino organizzare un ritiro e/o la consegna a domicilio gratuita della nuova auto.

Per accedere alle offerte, i clienti ricevono un codice esclusivo nel momento in cui si registrano su Buy Online. Una volta ricevuto il codice promozionale personale via e-mail, si potrà scegliere e configurare il modello preferito ed applicare il coupon al check-out. Questa operazione attiverà il contributo aggiuntivo disponibile tramite il programma Exclusively For You.

