Alfa Romeo: ecco le auto del futuro

A settembre dovremmo finalmente conoscere il piano di rilancio di Alfa Romeo che avranno preparato il numero uno di Stellantis Carlos Tavares e l’amministratore del Biscione Jean-Philippe Imparato. Al momento la gamma dello storico marchio milanese si compone di appena due auto: Giulia e Stelvio. Le cose però potrebbero cambiare radicalmente nei prossimi anni.

Innanzi tutto nel 2021 le auto di Alfa Romeo diventeranno 3 con l’ingresso del crossover Tonale. L’anno prossimo invece se i piani saranno rispettati arriverà il quarto modello che come sappiamo dovrebbe essere il B-SUV che sarà costruito in Polonia presso lo stabilimento di Tychy su piattaforma CMP di PSA e che forse si chiamerà Brennero. Questo modello tra l’altro dovrebbe anche essere il primo della casa automobilistica del Biscione ad arrivare sul mercato anche in versione completamente elettrica.

Ecco i modelli che potrebbero entrare a far parte della gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni

Ma le novità non dovrebbero finire qui. A settembre infatti è molto probabile che venga annunciato da Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato anche il ritorno di Alfa Romeo Giulietta nel 2024. Quindi dovrebbero essere 5 i modelli che caratterizzeranno la gamma della casa milanese nei prossimi anni. Inoltre ci dovrebbe essere spazio anche per qualche altra sorpresa.

Si parla ad esempio dell’utilizzo di una versione allungata della piattaforma modulare Giorgio per il lancio di due altri modelli l’ammiraglia Alfetta e il D-SUV. Questi potrebbero far fare l’auspicato salto di qualità ad Alfa Romeo in mercati fondamentali come USA e Cina.

Infine ci potrebbe essere spazio anche per un’auto sportiva forse in partnership con Maserati che però arriverebbe solo ed esclusivamente in edizione limitata sia in versione cabrio che coupe. Vedremo dunque a settembre se davvero le cose andranno così per Alfa Romeo nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione arriva in Messico per celebrare i 110 anni del marchio

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI