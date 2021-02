Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel debutta negli Stati Uniti

In un mondo dominato da veicoli elettrificati, Ram ha deciso di lanciare nelle scorse ore una nuova variante del suo Ram 1500 chiamata Tradesman HFE EcoDiesel, dove HFE sta per High Fuel Efficiency.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica statunitense, il V6 turbodiesel da 3 litri montato sotto il cofano di questo pick-up consuma 7,1 litri ogni 100 km in autostrada, il che lo posiziona un gradino sopra a tutti gli altri veicoli del suo segmento in termini di consumi. Per quanto riguarda la città, il 1500 Tradesman HFE EcoDiesel consuma 10,2 litri/100 km, posizionando allo stesso livello del GMC Sierra.

Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel: svelata la nuova versione diesel del popolare pick-up

A parte i consumi davvero interessanti, il veicolo riesce a distinguersi tra la folla per alcune caratteristiche extra come ad esempio paraurti e griglia neri, copertura per il cassone, gradini laterali che vanno da ruota a ruota e sedili avvolgenti in tessuto.

Ram renderà disponibile la nuova variante del pick-up presso le sue concessionarie statunitensi a partire dal secondo trimestre di quest’anno. Per quanto riguarda il prezzo, il nuovo Ram 1500 Tradesman HFE EcoDiesel può essere acquistato per 42.240 dollari (34.831 euro) in versione Crew Cab a quattro porte con cassone lungo 152 cm e cerchi in alluminio da 20”.

