Nuova Citroën e-C4: ecco come funziona il precondizionamento dell’abitacolo

L’app MyCitroën sviluppata dalla casa automobilistica francese è uno strumento davvero utile per i possessori di una vettura del marchio in quanto propone diverse funzionalità per facilitare l’utilizzo della propria vettura. Ad esempio, per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, l’app MyCitroën consente di monitorare a distanza diverse informazioni sul proprio EV.

Inoltre, il sistema e-remote control permette di trasformare uno smartphone in un vero e proprio telecomando virtuale dal quale è possibile gestire diverse feature tra cui il precondizionamento dell’abitacolo. Scaricabile sia su Android che su iOS, l’applicazione permette di attivare il precondizionamento dell’abitacolo, quindi impostare la temperatura ottimale all’interno della nuova Citroën e-C4 prima di iniziare il viaggio.

Nuova Citroën e-C4: la casa francese mostra come funziona il precondizionamento dell’abitacolo

Si tratta di una funzione molto vantaggiosa sia in termini di comfort che di risparmio energetico. Il precondizionamento consente alla vettura di riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima dell’utilizzo a una temperatura di 21 °C secondo la temperatura esterna e lo stato della batteria.

Tutto ciò avviene senza ridurre il livello di carica della batteria e l’autonomia se la e-C4 è collegata alla rete elettrica. Nel momento in cui si attiva il precondizionamento, la temperatura dell’abitacolo viene automaticamente impostata a 21° e si accende una luce rossa dell’indicatore corrispondente posizionato nella parte inferiore della plancia, a sinistra del volante.

In caso di programmazione, invece, il precondizionamento si attiva automaticamente prima di utilizzare la vettura in base alla pianificazione impostata, scegliendo il giorno e l’ora. Il precondizionamento programmato è una feature molto utile, ad esempio, quando si utilizza la nuova Citroën e-C4 ogni giorno e sempre alla stessa ora.

Durante l’estate, il precondizionamento rinfresca l’abitacolo rispetto all’ambiente esterno mentre in quelle più fredde agisce esattamente al contrario, riscaldando la temperatura interna. In entrambi i casi, si ha una sensazione di comfort davvero elevata. È possibile sfruttare questa funzione a veicolo chiuso se collegato oppure no alla presa di carica.

Per preservare il livello di carica della batteria, però, Citroën consiglia di utilizzare il precondizionamento soltanto quando la Citroën e-C4 è in carica. In questo modo, l’energia necessaria per il precondizionamento viene presa dalla rete esterna e non dalla batteria del veicolo.

