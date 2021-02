DS 3 Crossback E-Tense è perfetta anche per i neopatentati

Il conducente neopatentato con meno di un anno di patente può guidare vetture con un rapporto tra peso e potenza non superiore a 55 kW per tonnellata e con limite massimo di 70 kW oppure 95 CV.

Questa regola si applica a qualunque tipo di vettura ma il libretto di circolazione di un’auto elettrica riporta la potenza erogabile in continuo per 30 minuti e non quella massima. In questo caso, i neopatentati possono mettersi alla guida senza problemi della nuova DS 3 Crossback E-Tense.

DS 3 Crossback E-Tense: il SUV 100% elettrico può essere usato senza problemi dai neopatentati

In questo modo, si assiste al via libera a una mobilità sostenibile grazie alle zero emissioni che offrono una serie di vantaggi. Ad iniziare dalla guida della vettura che, grazie al cambio automatico a variazione continua, offre una prima facilitazione. Questo perché non serve concentrarsi sul rumore del motore oppure leggerne i giri per decidere quando cambiare. Inoltre, mano e piede sono liberi dal maneggiare leva del cambio e pedale della frizione.

Il guidatore può quindi concentrarsi su quanto avviene in strada, elemento fondamentale per la sicurezza di chi ancora non ha esperienza. La DS 3 Crossback E-Tense ha portato un grande contributo al tema della sicurezza. Innanzitutto, abbiamo i proiettori opzionali DS Matrix LED Vision che sono in grado di fornire tanta luce durante la guida notturna.

I quattro moduli a LED, suddivisi in 15 segmenti indipendenti, consentono una gestione dinamica del fascio luminoso, adattando la potenza emessa alle condizioni di circolazione. È un aiuto sicuramente importante nel favorire la capacità di intercettare ostacoli oppure persone in movimento davanti la vettura.

Anche le insidie delle manovre di retromarcia si avvantaggiano della telecamera opzionale con cui accertarsi facilmente dell’assenza di pericolosi intralci. Non mancano vari sistemi ausiliari di assistenza alla guida altamente tecnologici capaci di assistere il conducente come ad esempio il DS Driving Assist. Si tratta di una innovativa funzionalità che impiega radar e telecamere in modo da consentire alla DS 3 Crossback E-Tense di adattarsi alle condizioni di circolazione.

La traiettoria scelta dal guidatore segue automaticamente l’interno della carreggiata, regolando in autonomia velocità e distanza dalla vettura che precede. Se necessario, il sistema arriva all’arresto completo del veicolo. La frenata d’emergenza automatica è presente nella dotazione standard dell’Active Safety Brake ed è efficace fino a 85 km/h. Questa è capace di rilevare auto, moto, pedoni e ciclisti e funziona sia di giorno che di notte.

Oltre al lato della sicurezza, DS Automobiles si è dedicata molto alle qualità progettuali durante lo sviluppo della Crossback E-Tense. Ad iniziare dalla linea di luce della scocca fino allo spessore delle portiere e agli otto airbag presenti a bordo.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI