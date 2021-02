Chrysler Pacifica 2021: la palette colori si amplia con la nuova Fathom Blue

Un tweet ufficiale pubblicato da Chrysler nelle scorse ore ha annunciato l’ingresso nella palette colori della Chrysler Pacifica 2021 di una nuova colorazione chiamata Fathom Blue. Si tratta di una tonalità sicuramente accattivante, un verde acqua che secondo la casa automobilistica statunitense appare più scuro o luminoso a seconda della luce ambientale.

Ci sono già diversi produttori di auto che utilizzano questo particolare trucco ma non è qualcosa che si vede spesso nel segmento dei minivan. Oltre al nuovo Fathom Blue, la gamma di opzioni di vernice proposta per l’ultimo restyling della Pacifica include altre tonalità molto interessanti come ad esempio il Radiant Red Metallic, l’Obsidian Blue Pearl, il Sunset Bronze Mica e altri.

Chrysler Pacifica 2021: annunciata la nuova colorazione Fathom Blue

Tornando al Fathom Blue, il colore è disponibile senza costi aggiuntivi sia sulla Chrysler Pacifica che sulla versione Hybrid. Entrambe le varianti del popolare minivan sono state aggiornate per il model year 2021, con la variante tradizionale che ha ricevuto la trazione integrale come optional e il nuovo allestimento top di gamma Pinnacle disponibile per tutti i modelli.

Quest’ultimo propone sedili con cuciture a diamante e cuscini in pelle con cuciture sempre a diamante e con il logo Chrysler stampato su di essi. Vale la pena menzionare la presenza di un aspirapolvere e tanto spazio per le gambe per i passeggeri seduti nella terza fila.

Un’altra interessante caratteristica è la presenza del sistema di infotainment Uconnect 5 che è più grande e potente rispetto alla precedente generazione. Quest’ultimo permette di sfruttare un’altra novità presente a bordo della Pacifica Pinnacle: la FamCam. Si tratta di un sistema che utilizza delle telecamere per mostrare i sedili della seconda e terza fila direttamente sullo schermo centrale.

La Chrysler Pacifica rimane un minivan davvero eccellente e molto apprezzato nel mercato statunitense. Sicuramente, gli acquirenti accoglieranno con favore la nuova colorazione Fathom Blue.

Orders are now open for Fathom Blue, the 2021 @Chrysler #Pacifica lineup’s newest color that takes on different visual characteristics in a variety of lighting environments. pic.twitter.com/AWz24MK51W — Stellantis North America (@Stellantis_NA) February 8, 2021

