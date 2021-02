Fiat 500X: ecco le novità in cantiere

Dal 2021 dovrebbero esserci numerosi novità per il crossover prodotto a Melfi Fiat 500X. Nel corso del 2021 infatti dovrebbe arrivare finalmente la prima versione ibrida che è stata già annunciata nei mei scorsi ufficialmente dall’allora gruppo Fiat Chrysler Automobiles che adesso è diventato Stellantis.

Ecco tutte le novità che caratterizzeranno Fiat 500X nel 2021 e anche nei prossimo anni

Questa però dovrebbe essere solo la prima di numerosi notizie che riguarderanno Fiat 500X nei prossimi anni. Infatti si dice che sempre nel corso del 2021 dovrebbe arrivare anche una versione con tetto in tela. Non si dovrebbe trattare di una versione Cabrio come era stato rivelato dai soliti bene informati nelle scorse settimane. Piuttosto si dovrebbe trattare di una versione con un ampio tetto apribile che invece di essere in vetro come in altri modelli sarà in tela.

Nel corso del 2022 è atteso un restyling ulteriore di Fiat 500X che dovrebbe accompagnare il SUV attuale fino alla fine della sua carriera. La nuova generazione del modello dovrebbe arrivare non prima del 2024 e sarà abbastanza diversa dal modello attuale. Si parla infatti in un modello che sarà leggermente più lungo di quello attuale per fare spazio nella gamma di Fiat ad un SUV di segmento B che sarà uno dei due modelli che nei prossimi anni caratterizzeranno la gamma della principale casa automobilistica italiana in quell’importante segmento di mercato.

