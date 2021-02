Marquinhos e la strana storia della sua Ferrari 458 Italia

Negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi calciatori che hanno pubblicato sui vari social network personali (come Instagram) gli ultimi bolidi aggiunti al proprio garage. Un esempio è Marquinhos che ha acquistato una Ferrari 458 Italia appena dopo aver firmato il contratto con il Paris Saint Germain (PSG) ma che però usa davvero pochissimo.

Durante una recente intervista con So Foot, l’ex difensore della Roma ha svelato un simpatico particolare legato alla sua rossa, oltre a parlare del forte legame con il club calcistico francese e dello spirito calcistico che c’è a Parigi. Marquinhos ha affermato che la 458 Italia è stata acquistata soltanto “come uno sfizio di un calciatore giovane e un modo per dire di avercela fatta“.

Ferrari 458 Italia: Marquinhos parla della sua particolare supercar

“L’ho comprato quando sono arrivato al PSG, ma è vero, la uso pochissimo. Non mi piace guidare, mi annoia preferisco prendere un taxi. So che ci sono molti calciatori a cui piace andare in giro con le loro macchine, ma io non sono uno di quelli. La Ferrari la uso solo con la famiglia o gli amici. quando posso portarci a bordo qualcuno. Mi piace che ne approfittiamo tutti insieme. Venderla? Non se ne parla, è parte della mia storia. Quando ero giovane non è che la mia famiglia nuotasse nell’oro. E so bene che quella macchina è il capriccio di un giovane calciatore, ma è parte di un sogno diventato realtà. Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, giocare per una grandissima squadra e comprarmi una bella macchina. Volevo completare questa lista, quindi il giorno che l’ho comprata è stato leggendario. Con le chiavi della Ferrari in mano mi sono detto: ‘ecco, ora ce l’ho davvero fatta’ “, ha dichiarato il calciatore brasiliano a So Foot.

Vi ricordiamo che la Ferrari 458 Italia è equipaggiata da un motore V8 da 4.5 litri in grado di sviluppare una potenza di 570 CV a 9000 g/min (127 CV/litro come potenza specifica) e 540 nm di coppia massima a 6000 g/min (120 nm/litro come coppia specifica).

In base ai dati forniti dal cavallino rampante, la supercar impiega meno di 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima superiore ai 325 km/h. Nonostante sia stata prodotta fino al 2015, abbiamo di fronte una vettura capace ancora di regalare tantissime emozioni.

