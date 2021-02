Citroën C3 Aircross 2021 è pronta per il debutto ufficiale

Una delle principali novità che Citroën prevede di svelare quest’anno è la Citroën C3 Aircross 2021. L’attesissimo restyling di metà carriera della prima generazione del SUV francese di segmento B è proprio dietro l’angolo in quanto la presentazione è prevista fra poche ore. Infatti, la casa automobilistica di Stellantis annuncerà la nuova C3 Aircross proprio domani, giovedì 11 febbraio 2021.

Inoltre, l’azienda francese ha pubblicato su Twitter un breve video teaser in cui vengono mostrati alcuni dettagli del design esterno. All’interno del teaser possiamo vedere sia le luci posteriori che il montante C e le luci di marcia diurna a LED. Da qui possiamo vedere che i gruppi ottici anteriori saranno divisi, seguendo quanto fatto sulla nuova C3.

Citroën C3 Aircross 2021: un breve video teaser anticipa il debutto ufficiale

Trattandosi di un restyling, i cambiamenti estetici si concentreranno principalmente sulla parte anteriore e su quella posteriore. Oltre alle nuove luci, verranno aggiornati anche i paraurti sulla Citroën C3 Aircross 2021. In aggiunta, la casa automobilistica francese punterà maggiormente sulla personalizzazione con nuovi colori della carrozzeria e design di cerchi.

All’interno sono previste anche diverse novità interessanti. Ad esempio, la nuova C3 Aircross verrà presentata al pubblico con nuovo display touch che sarà la caratteristica principale dell’abitacolo. Questo permetterà di gestire il sistema di infotainment e il navigatore. Inoltre, il nuovo restyling del SUV proporrà sedili più comodi e sistemi di assistenza alla guida migliorati.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Citroën C3 Aircross 2021 non punterà sull’elettrificazione in quanto verranno proposti ancora motori a benzina e diesel, abbinati alla trazione anteriore e a un cambio manuale e/o automatico.

