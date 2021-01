Mahindra licenzia due terzi del personale in USA a causa di Fiat Chrysler

Mahindra Automotive North America (MANA), la sussidiaria del Gruppo Mahindra con sede a Detroit, ha licenziato più della metà dei suoi dipendenti, secondo quanto riportato mercoledì da Reuters citando fonti a conoscenza della questione. La mossa arriva nel mezzo della revisione da parte della società con sede a Mumbai di tutte le sue attività internazionali e del ridimensionamento o della chiusura di iniziative che stanno sottoperformando.

“Centinaia di lavoratori” erano stati licenziati dalla metà del 2020 come parte di una ristrutturazione. I tagli sarebbero pari a due terzi del personale totale di Mahindra Automotive North America (MANA). La casa indiana ha attribuito i licenziamenti alla pandemia e ad una lotta legale in corso con Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Le posizioni includono ingegneri e lavori di produzione nel suo stabilimento di Detroit che produce il fuoristrada Roxor, nonché dirigenti di vendita.

Un portavoce del gruppo Mahindra, ha detto che la sua divisione nord americana ha preso la decisione più difficile di ridurre i ruoli di lavoro al suo interno” senza specificare il numero di persone a cui è stato chiesto di lasciare.

Mahindra e Fiat Chrysler sono state impegnate in una lunga battaglia legale per un caso di violazione della proprietà intellettuale che ha impedito alla prima di vendere il suo veicolo Roxor negli Stati Uniti. “Questo ha costretto l’azienda a interrompere la produzione e licenziare il suo team di produzione e alcune persone aggiuntive in diverse funzioni, tra cui il team di vendita di Roxor”, ha detto il portavoce a Reuters.

Il mese scorso, la società ha ottenuto una sentenza favorevole nella sua causa contro FCA, aprendo la strada per iniziare a vendere nuovamente il Roxor. Nel frattempo, il lavoro di progettazione e ingegneria su un nuovo veicolo denominato Z101 è ora completato ed è nella fase finale del suo lancio in India, ha detto il portavoce.

