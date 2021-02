Jeep lancia il nuovo video digitale “The Road Ahead”

Il marchio Jeep continua il suo percorso di avventura con il lancio di un nuovo video digitale 84 “The Road Ahead”. Il video fornisce un collegamento tra la campagna 2021 Big Game Jeep ” The Middle ” e Jeep.com/the-road-ahead , che celebra gli 80 anni dell’iconico marchio Jeep e mostra come continuerà a tracciare sentieri nei prossimi 80 anni.

“Mentre quest’anno celebriamo l’80 ° anniversario di Jeep e guardiamo al futuro, ‘The Road Ahead’ illustra come stiamo costruendo con orgoglio il nostro ricco patrimonio mentre ci impegniamo a rendere Jeep il marchio di SUV più ecologico”, ha affermato Christian Meunier, Global President, Jeep Marchio, Stellantis. “Tutti i modelli Jeep avranno un’opzione elettrificata nei prossimi anni e porteranno la tecnologia verde e 4×4 a un livello superiore”.

“The Road Ahead” inizia con immagini di veicoli storici Jeep che ricordano a tutti noi che è impossibile sapere dove stiamo andando senza apprezzare dove siamo stati. Lo spot continua con il focus su come il brillante passato del marchio sta plasmando il futuro mentre le immagini lampeggiano di nuovi veicoli Jeep elettrificati, 4×4 tecnologicamente avanzati.

“La comunità Jeep incarna la filosofia secondo cui oggi e domani saranno migliori di ieri e questo spot digitale è un vero sostenitore di quel messaggio positivo”, ha affermato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer, Stellantis. “Un nuovo capitolo è stato aperto per il marchio Jeep e, mentre celebriamo 80 anni della sua indimenticabile storia, è giunto il momento di unirci e iniziare il nostro viaggio nei prossimi 80 anni”.

“The Road Ahead” può essere visualizzato tramite jeep.com/the-road-ahead e sul canale YouTube ufficiale del marchio. Jeep.com/the-road-ahead fungerà anche da piattaforma che evidenzia la visione del futuro per il marchio Jeep.

I consumatori possono immergersi in contenuti video e di immagini che forniscono uno sguardo al futuro del marchio Jeep, oltre a idee e concetti progettati per supportare i valori del marchio di libertà, avventura, autenticità e passione. Inoltre, i consumatori possono ora acquistare una collezione personalizzata di merce ispirata alla pubblicità con un tema americano che mette in mostra l’orgoglio del marchio con l’ottantesimo badge, la stella Jeep e il design “The Road Ahead”. La collezione è disponibile su jeep.com/gear.

