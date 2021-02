Nuova Citroën C3 debutta ufficialmente in Australia

Citroën ha annunciato nelle scorse ore in Australia l’ultimo restyling della Citroën C3 che porta con sé una serie di nuove funzionalità, oltre a un design rinnovato. Quasi un anno dopo che Citroën ha presentato il nuovo facelift, la C3 2021 è stata annunciata anche per il mercato australiano, offrendo una griglia anteriore e un paraurti rivisti e nuovi fari a LED e luci di marcia diurna.

Il caratteristico Airbump è stato ridisegnato con nuovo motivo che è presente in tutto l’esterno della vettura. Di serie, troviamo i nuovi cerchi in lega Helix da 16” e due nuove colorazioni chiamate Spring Blue con tetto nero e Artic Steel con tetto bianco, oltre al nuovo colore del tetto Emerald da abbinare al Polar White per la carrozzeria.

Nuova Citroën C3: l’ultimo restyling della vettura arriva anche nel mercato australiano

Queste nuove tonalità si aggiungono alle già disponibili Polar White con tetto rosso, Elixr red con tetto nero e Perla Nera con tetto rosso. All’interno, la nuova Citroën C3 permette di aggiungere il rivestimento Emerald mentre i sedili comfort ora dispongono di un’imbottitura aggiuntiva.

I sensori di parcheggio anteriori sono stati aggiunti al reparto tecnologico dell’auto che include sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, accesso senza mani, frenata semi-autonoma, avviso di stanchezza del conducente, assistenza alla partenza in salita, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento dei segnali di limite di velocità e cruise control con limitatore di velocità.

Le prestazioni rimangono invariate in quanto sotto il cofano troviamo un motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri che produce 110 CV e 205 nm ed è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 6 rapporti. La Citroën C3 2021 viene fornita in Australia con una garanzia di 5 anni/km illimitati e 5 anni di assistenza stradale ad un prezzo che parte da 28.990 dollari australiani (18.510 euro).

