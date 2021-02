Dodge Viper: questo concept futuristico è stato realizzato da uno studente

Anche se sono passati circa quattro anni da quando Dodge ha tolto dalla sua gamma la Dodge Viper, la sportiva a due porte continua a far parlare molto di sé per via delle sue caratteristiche e del suo design che hanno rubato il cuore di moltissimi americani.

Lo studente di design Guillaume Mazerolle ha provato a riportare in vita la Viper nell’era moderna con il nome di Viper Basilisk. Mazerolle studia Transportation design presso la Strate, una famosa scuola di design presente a Parigi. Inoltre, il designer non è estraneo alle supercar in quanto negli ultimi anni ha svolto vari stage in Lamborghini, Honda e Renault.

Dodge Viper: uno studente di design immagina una moderna versione ibrida

La sua Dodge Viper si presenta come una versione completamente moderna dell’auto originale alla quale è stata aggiunta la tecnologia ibrida. Proprio da qui deriva il nome di Viper Basilisk. Quest’ultima era una bestia ibrida in grado di uccidere con un solo sguardo.

Ispirato in gran parte alla Viper GTS del 1996, il progetto digitale di Mazerolle ha mantenuto il maggior numero possibile di caratteristiche distintive del modello originale. Il designer afferma che l’ispirazione principale per questo studio proviene dalla Viper GTS Coupé del 1996.

La terza generazione della sportiva americana è servita anche da ispirazione per altre caratteristiche come ad esempio lo spoiler posteriore a coda d’anatra. Il giovane designer afferma di aver analizzato le linee della terza generazione della Dodge Viper che per lui rappresentano il giusto modo con cui bisogna applicarle al corpo.

Un’altra feature importante di questa vettura, prosegue Mazerolle, sono le massicce spalle posteriori, un’altra parte del design unica di questa vettura che è stata resa importante in questo concept.

A livello estetico, notiamo alcune caratteristiche molto interessanti come i fari sottili, il parabrezza ad arco nei montanti anteriori, i fanali posteriori dal design moderno e la forma della coda che somiglia a quella della Shelby Daytona.

L’idea di vedere una nuova Dodge Viper ibrida è piuttosto allettante e speriamo che Stellantis prenda in considerazione la possibilità di riportare in vita una delle sportive più apprezzate di sempre.

