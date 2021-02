Stellantis pagherà ai suoi lavoratori in Italia un bonus annuale di efficienza leggermente più alto sulla base delle prestazioni del 2020 nonostante l’impatto sull’industria automobilistica della pandemia di coronavirus, hanno detto i sindacati venerdì.

Il bonus, che verrà pagato alla fine di questo mese, ammonta a una media di 1.371 euro (1.648 dollari), ovvero circa il 6% dello stipendio medio di riferimento annuale, hanno detto in un comunicato i sindacati metalmeccanici nazionali. Ciò supera un bonus medio di 1.350 euro pagato lo scorso anno e un pagamento di 1.250 euro effettuato due anni fa dal predecessore di Stellantis, Fiat Chrysler (FCA).

Stellantis, la quarta casa automobilistica al mondo, è stata creata il mese scorso quando FCA e la rivale francese PSA hanno completato il loro processo di fusione. Gianluca Ficco, sindacato UILM, ha detto che circa 54.000 lavoratori dell’ex FCA in Italia riceveranno il bonus.

Ha detto che il bonus aumentato ha mostrato che la casa automobilistica e i sindacati avevano firmato un buon accordo nazionale. “Mostra anche lo sforzo dei lavoratori per mantenere alta l’efficienza negli stabilimenti italiani, nonostante tutti i problemi causati dalla pandemia COVID-19″, ha detto.

Non hanno diritto al bonus i dipendenti italiani dell’ex PSA, poche centinaia di persone per lo più con lavori di vendita e assunti con contratto diverso. La scorsa primavera FCA ha bloccato la sua produzione in Italia per quasi due mesi, poiché il paese è stato colpito da uno dei blocchi più duri al mondo a seguito dell’epidemia di coronavirus.

Stellantis si è impegnata a non chiudere alcun impianto o tagliare posti di lavoro a seguito della fusione tra FCA e PSA e l’amministratore delegato Carlos Tavares ha affermato che tutti i marchi e tutti gli stabilimenti avrebbero avuto una possibilità.

