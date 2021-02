Stellantis lascerà inattivo il suo impianto di minivan in Ontario per tre settimane, ha detto la casa automobilistica giovedì tardi senza fornire ulteriori dettagli. Unifor Local 444, che rappresenta i dipendenti orari dell’impianto, dice che l’impianto di assemblaggio di Windsor sarà probabilmente fermo per tre settimane a partire dall’8 febbraio “a causa della carenza di semiconduttori [la tecnologia utilizzata per produrre microchip]”.

Stellantis è diventata solo l’ultima casa automobilistica a ridurre al minimo la produzione a causa della crescente carenza di microchip a livello internazionale. Giovedì, Ford ha detto che ridurrà la produzione di F-150 in due turni negli Stati Uniti.

Mercoledì la General Motors ha detto che stava riducendo la produzione in quattro stabilimenti , insieme allo stabilimento Chevrolet Equinox di Ingersoll in Ontario. Stellantis costruisce i minivan Chrysler Pacifica, Chrysler Grand Caravan e Chrysler Voyager a Windsor. Tra l’altro provvedimenti simili per lo stesso motivo si stanno verificando anche negli impianti di Stellantis in Europa come Melfi e Sochaux. Vedremo dunque se la situazione rientrerà nelle prossime settimane.

